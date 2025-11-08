Концерт за старинна китара закрива поредицата “Духът на испанската и латиноамериканската музика“

Концертът “Тиенто“ – за старинна китара, закрива поредицата “Духът на испанската и латиноамериканската музика“. Събитието е на 16 ноември в Националната музикална академия “Панчо Владигеров“, информират организаторите.

По думите им изпълнителят Енрике Солинс ще представи музикално пътешествие през произведения, създадени между XVI и XVIII век, от автори като Луис Милан, Луис де Нарваес, Алонсо Мударра, Доменико Скарлати, Сантяго де Мурсия, Матео Перес де Албенис, Антонио де Санта Крус и Гаспар Санц, както и традиционни баски танци.

Енрике Солинис е роден в Билбао през 1974 г. Признат е за един от най-изтъкнатите китаристи и лютнисти в испанската старинна музика. Завършил е консерваторията “Хуан Крисостомо де Ариага“ в Билбао и Висшето училище по музика на Каталуния (ESMUC). Придобива следдипломна квалификация за концертен изпълнител Cum Laude под ръководството на маестро Хосе Томас и е носител на награди от международни конкурси като Comillas, Ataulfo Argenta y Andrés Segovia. Кариерата му го отвежда до сътрудничество с едни от най-реномираните ансамбли за старинна музика, сред които Hespèrion XXI и Le Concert des Nations, ръководени от Жорди Савал. Имал е възможността да изнася концерти на престижни сцени в Европа и Америка.