Четири награди "Вестител" връчи кметът на Враца Калин Каменов по повод 148 години от освобождението на града. Наградите се присъждат на граждани и организации за активна дейност в полза на обществото, за участие в значими каузи и опазване на изконните български ценности.

В приветствието си Калин Каменов заяви, че добрите примери и каузи трябва да бъдат подкрепяни. "Благодарение на вашата отдаденост и активно присъствие в обществения живот на града, Враца се променя и развива", посочи той.

Награда получи Таня Стефанова, която е главен създател на Общинска академия по математика. Тя е учител в Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) "Акад. Иван Ценов". Преди почти две години започнахме инициативата за създаване на първи в България Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН) и един от първите хора, които повярваха, че трябва да създадем свои кадри беше Таня Стефанова. Тя работи всеки ден и успява да мотивира десетки деца, за да може нашият град след време да има достатъчно подготвени технически кадри, които да развиват икономиката на Враца, каза кметът Калин Каменов при връчване на наградата. Споделям това отличие с екипа на Академията, който се състои освен от нас, преподавателите, така и от ангажирани млади хора – ученици в девети и десети клас, и с всички ученици, които ни се довериха, каза Таня Стефанова. За първите три месеца в Академията работят шест групи петокласници, деветнадесет наставници – ученици от ППМГ, и трима учители. За настоящата учебна година има подадени над 200 заявки от деца, които искат да учат математика, добави тя.

Изпълнителният директор на "Видеолукс Холдинг" АД Тодор Белчев получи награда "Вестител", а кметът Калин Каменов каза, че компанията са най-активните чужди дарители, които подпомагат залесяването на кварталите и населените места, съдействат за облагородяване на около блокови пространства и за изграждане на детски площадки. С радост тръгнах насам тази сутрин, защото много харесвам Враца. Тук срещаме привързаност, емоция и разбиране от управата на града, каза Тодор Белчев. Факт е, че нашите усилия се насочиха именно насам и изграждането на нов ритейл парк в непосредствена близост до Практикер изпревари подобни в други градове в страната, дори и в столицата, добави Белчев.

Като "Вестител" беше отличен и скулпторът Румен Барфончовски - автор и изпълнител на барелеф на Димитраки Хаджитошин, който беше открит в Деня на народните будители. Благодаря на Румен, за това, което прави, каза Каменов. По думите му скулпурът се ангажирал да продължи да увековечава улиците в града, които са кръстени на достойни врачани и българи. Идеята е Враца да бъде първият град в страната, на който улиците да бъдат обозначени по този начин, каза и Румен Барфончовски. "За тези, които все още си задават въпроса защо - ще ви помоля да си представите ситуация, в която дете вижда релефа и пита своя родител кой е този човек – именно така се ражда още един българин, който помни, и според мен това се нарича безсмъртие", добави той.

Награда "Вестител" получи и Здравко Димитров, който е дарил един тон мед на хора от социални услуги, пенсионерски клубове и деца в неравностойно положение на стойност 15 000 лв. Поздравления за Здравко. И искам да призова да се грижим за природата на нашия град – да садим цветя, да поливаме цъфтящите дървета, така че да има с какво да се хранят пчелите и да има хора като Здравко, които правят добри дела с произведения от пчелите мед, каза кметът на Враца. Получавайки тази награда, се чувствам много добре и това ми действа мотивиращо, за да продължа да помагам, каза от сцената Здравко Димитров.

За шести пореден път граждани и институции бяха отличени с наградите "Вестител". Традиционна наградите се връчват като част от културната програма по повод освобождението на града.