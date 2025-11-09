Във Враца отбелязаха 148 години от освобождението на града

Пред паметника на Вестителя на свободата във Враца се отбелязаха 148 години от освобождението на града. В тържествената церемония участваха военнослужещи от Военно формирование 54 990, врачанска митрополия, духовият оркестър към Народно читалище "Развитие – 1869" - Враца.

Днес празнуваме своето второ Възкресение – денят, в който започва новото развитие на нашия град. Предците ни са вярвали, че свободата и напредъкът се градят с усилие и любов към родното място. Те са давали от себе си, без да очакват нещо в замяна, защото са вярвали, че го правят за бъдещето на Враца. Техният дух живее и днес – в имената на нашите улици, училища и институции, каза кметът на Община Враца Калин Каменов. Щастлив съм, че и сега сред нас има хора, които с малки, но решителни стъпки градят положителната промяна. Те са онези, които пропукват стените на безразличието, за да пуснат светлината в нашия град. Вярвам във вашето благородство и признателност към делото на нашите предци, добави кметът. Бъдете горди, смели и вдъхновени да постигате промяната, която искаме да видим във Враца. Само така може да сме достойни наследници на предците ни и пример за нашите деца, добави още Каменов.

Благодарствен молебен по повод 148 години от освобождението на Враца отслужи секретарят на врачанска митрополия отец Николай Костадинов с благословението на Негово високо преосвещенство Врачански митрополит Григорий. На всички вас, тук събрали се, на целия град и околността пожелаваме честит празник на свободата, каза отец Николай след молебена.



Сред присъстващите на церемонията бяха народни представители, общински съветници, областният управител Николай Николов, общественици, ученици и граждани. В знак на признателност пред паметника на Вестителя на свободата бяха поднесени венци и цветя. Бяха връчени и традиционните награди "Вестител".

БТА припомня, че паметникът изобразява тръбача Иван Петлак в казашка униформа, който, след кратко сражение на руския конен отряд с отстъпващите турски войски, се изкачва с коня си на възвишението "Калето" над града и оповестява края на робството. Като спомен от историческото събитие всяка неделя, на обяд, от това място звучи и тръбният боен сигнал, възвестил мира и свободата преди 148 години.