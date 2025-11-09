Подробно търсене

Във Враца отбелязаха 148 години от освобождението на града

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Пред паметника на "Вестителят на Свободата" във Враца се отбелязват 148 години от Освобождението на града. Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
09.11.2025 15:08
 (БТА)

Пред паметника на Вестителя на свободата във Враца се отбелязаха 148 години от освобождението на града. В тържествената церемония участваха военнослужещи от Военно формирование 54 990, врачанска митрополия, духовият оркестър към Народно читалище "Развитие – 1869" - Враца.

Днес празнуваме своето второ Възкресение – денят, в който започва новото развитие на нашия град. Предците ни са вярвали, че свободата и напредъкът се градят с усилие и любов към родното място. Те са давали от себе си, без да очакват нещо в замяна, защото са вярвали, че го правят за бъдещето на Враца. Техният дух живее и днес – в имената на нашите улици, училища и институции, каза кметът на Община Враца Калин Каменов. Щастлив съм, че и сега сред нас има хора, които с малки, но решителни стъпки градят положителната промяна. Те са онези, които пропукват стените на безразличието, за да пуснат светлината в нашия град. Вярвам във вашето благородство и признателност към делото на нашите предци, добави кметът. Бъдете горди, смели и вдъхновени да постигате промяната, която искаме да видим във Враца. Само така може да сме достойни наследници на предците ни и пример за нашите деца, добави още Каменов. 

Благодарствен молебен по повод 148 години от освобождението на Враца отслужи секретарят на врачанска митрополия отец Николай Костадинов с благословението на Негово високо преосвещенство Врачански митрополит Григорий. На всички вас, тук събрали се, на целия град и околността пожелаваме честит празник на свободата, каза отец Николай след молебена. 
 
Сред присъстващите на церемонията бяха народни представители, общински съветници, областният управител Николай Николов, общественици, ученици и граждани. В знак на признателност пред паметника на Вестителя на свободата бяха поднесени венци и цветя. Бяха връчени и традиционните награди "Вестител". 

БТА припомня, че паметникът изобразява тръбача Иван Петлак в казашка униформа, който, след кратко сражение на руския конен отряд с отстъпващите турски войски, се изкачва с коня си на възвишението "Калето" над града и оповестява края на робството. Като спомен от историческото събитие всяка неделя, на обяд, от това място звучи и тръбният боен сигнал, възвестил мира и свободата преди 148 години.

/ТТ/

