Подробно търсене

Вихрен и Янтра завършиха при нулево реми във Втора лига

Мирослав Димитров
Вихрен и Янтра завършиха при нулево реми във Втора лига
Вихрен и Янтра завършиха при нулево реми във Втора лига
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
09.11.2025 16:25
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на Mr Bit Втора Лига:

ОФК Вихрен - Сандански - ОФК Янтра 2019                     - 0:0

от събота:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец II (Разград)  - 0:1
ОФК Беласица - ФК Севлиево                                  - 1:0
ПФК Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге)                  - 0:0
ФК Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Марек 1915 (Дупница)       - 3:0
ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ                                  - 2:0

в понеделник:
ФК Дунав Русе - ФК Фратрия (Варна)

от петък:
ПФК ЦСКА II (Сф) - Миньор - Перник                          - 0:1

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                13 11 2 0 29:4  35 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         13 10 1 2 25:9  31
 3. Янтра (Габрово)             14  8 5 1 17:10 29
 4. Вихрен (Сандански)          15  8 3 4 24:17 27 
 5. ЦСКА II (София)             15  7 3 5 26:16 24 
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 14  5 5 4 15:13 20 
 7. Хебър (Пазарджик)           13  5 4 4 20:19 19 
 8. Пирин (Благоевград)         14  5 3 6 20:20 18 
 9. Миньор (Перник)             14  4 5 5 15:16 17
10. Лудогорец II (Разград)      13  5 1 7 16:21 16 
11. Черноморец (Бургас)         14  3 7 4 18:18 16 
12. Марек 1915 (Дупница)        14  3 5 6 10:17 14 
13. Етър (Велико Търново)       14  2 7 5 13:19 13 
14. Спортист (Своге)            14  2 5 7  9:23 11
15. Беласица (Петрич)           14  2 4 8  5:19 10
16. Севлиево                    14  2 4 8  9:21 10 
17. Спартак (Плевен)            14  2 4 8 10:19 10

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:00 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация