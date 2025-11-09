Вихрен и Янтра завършиха при нулево реми във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на Mr Bit Втора Лига: ОФК Вихрен - Сандански - ОФК Янтра 2019 - 0:0 от събота: ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец II (Разград) - 0:1 ОФК Беласица - ФК Севлиево - 1:0 ПФК Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге) - 0:0 ФК Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Марек 1915 (Дупница) - 3:0 ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ - 2:0 в понеделник: ФК Дунав Русе - ФК Фратрия (Варна) от петък: ПФК ЦСКА II (Сф) - Миньор - Перник - 0:1 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 13 11 2 0 29:4 35 точки 2. Фратрия (Бенковски) 13 10 1 2 25:9 31 3. Янтра (Габрово) 14 8 5 1 17:10 29 4. Вихрен (Сандански) 15 8 3 4 24:17 27 5. ЦСКА II (София) 15 7 3 5 26:16 24 6. Локомотив (Горна Оряховица) 14 5 5 4 15:13 20 7. Хебър (Пазарджик) 13 5 4 4 20:19 19 8. Пирин (Благоевград) 14 5 3 6 20:20 18 9. Миньор (Перник) 14 4 5 5 15:16 17 10. Лудогорец II (Разград) 13 5 1 7 16:21 16 11. Черноморец (Бургас) 14 3 7 4 18:18 16 12. Марек 1915 (Дупница) 14 3 5 6 10:17 14 13. Етър (Велико Търново) 14 2 7 5 13:19 13 14. Спортист (Своге) 14 2 5 7 9:23 11 15. Беласица (Петрич) 14 2 4 8 5:19 10 16. Севлиево 14 2 4 8 9:21 10 17. Спартак (Плевен) 14 2 4 8 10:19 10