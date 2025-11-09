Митрополит Натанаил беше светилник на вярата и отец за мнозина, каза българският патриарх Даниил в Гоце Делчев

Вярвам, че всеки един от нас се е докоснал и е усетил огъня, който гореше в дядо Натанаил, каза българският патриарх Даниил в Гоце Делчев, където възглави заупокойната служба в памет на приснопаметния Неврокопски митрополит.

В словото си патриарх Даниил подчерта, че животът и делото на митрополит Натанаил са пример за вяра, искреност и духовна твърдост, които продължават да вдъхновяват духовниците и миряните в Неврокопската епархия.

Той припомни, че още на 16-годишна възраст, в трудните години на държавен атеизъм, бъдещият митрополит е проявил решителност и ревност по Бога, като е напуснал дома си, за да посвети живота си на Христос. Тази ранна отдаденост, по думите на патриарха, бележи началото на един живот, изпълнен с послушание, искреност и служение на Църквата. „Дядо Натанаил беше човек без лукавство, който живееше с чисто сърце и дълбоко покаяние — огънят на Божествената любов в него не можеше да угасне“, посочи Даниил.

В словото си патриархът изтъкна и духовното израстване на митрополит Натанаил, започнало в родното му село Копривлен под влиянието на енорийския живот, продължило в Троянския манастир и по време на следването му в Атина. Той отбеляза, че митрополитът е останал верен на благодатта, която е получил, и не е правил компромиси с вярата си. „Господ го преведе през множество изпитания, но той остана пример за послушание и смирение – първо като християнин, после като монах, клирик и архиерей“, каза патриарх Даниил.

По думите му митрополит Натанаил проявил изключителна отговорност и търпение по време на разкола в Българската православна църква. „Той не даде мир на очите си, нито дрямка на веждите си, докато един по един не върна заблудените чеда в лоното на Църквата“, каза патриарх Даниил. Той припомни и заслугите на Неврокопския митрополит Натанаил за изграждането на храмове, за развитието на неделните училища и лагерите в Хаджидимовския манастир, чрез които „стотици деца и млади хора са се докоснали до живота на Църквата“.

„Нека Бог му опрости всичко човешко и по неговите молитви да ни укрепва във вярата, за да следваме примера му“, каза в заключение патриарх Даниил. Той отбеляза, че Неврокопската епархия продължава да дава обилни плодове от духовното дело, започнато от митрополит Натанаил и продължено днес от митрополит Серафим.