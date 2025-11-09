Община Тунджа планира дейности за подобряване пожарната безопасност на горски територии в землищата на четири села - Генерал Тошево, Меден кладенец, Каравелово и Търнава. Мерките са насочени към зони, пострадали от пожари, според публикувано на интернет страницата на Общината инвестиционно предложение, изпратено до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора.

Предложението предвижда изораване на минерализовани ивици в засегнати участъци около три от населените места. За Каравелово и Меден кладенец те ще бъдат с ширина от по три метра и с трикратна обработка на почвата. За с. Генерал Тошево ивиците ще бъдат широки по 1,5 метра.

За два участъка край с. Търнава се планира оформянето на т. нар. лесокултурни прегради - просеки, които ще са с ширина от по шест метра.

Целта на мерките е създаване, подобряване и поддържане на част от противопожарната инфраструктура в горските територии, се казва в предложението. Общината ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по една от интервенциите на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

За осъществяване на дейностите ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. Прогнозната ѝ стойност е 74 452 лева. Тя е определена след проведени пазарни консултации, показва справка в Официалния регистър на обществените поръчки.

През юли т. г. десетки села в община Тунджа бяха изправени пред критични ситуации с разразили се пожари, припомня БТА. От лятото на 2024 г. насам кметът Станчо Ставрев отправя искания за разкриване на филиали на службата по пожарна безопасност в две населени места – Тенево и Скалица. От Общината настояват, че така ще се съкрати времето за реакция при бедствени ситуации.