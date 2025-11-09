Над 1600 книги са дарени за създаване на болнични библиотеки във Враца и Мездра

За една седмица във Враца са дарени над 1600 книги, които ще се ползват за създаване на болнични библиотеки в града и в Мездра, каза за БТА Зорница Михайлова – основател на инициативата Библиотерапия. Много сме удовлетворени от активността на жителите на Враца и Мездра, които се ангажираха и подпомогнаха кампанията, добави Михайлова.

Всички книги са събрани при Инна Цветкова, която е собственичка на козметичен салон, предостави помещение, където да се съхраняват изданията, а следващата седмица те ще бъдат подготвени за болничните библиотеки, каза още Михайлова. По думите й тя е имала среща с управителите на болничните заведения във Враца и Мездра и там е осигурено място, където да се разположат библиотеките.

За БТА Инна Цветкова добави, че "кампанията за създаване на болнични библиотеки е повече от благородна". В рамките на няколко дни дойдоха немалко граждани, имаше една дама, която донесе няколко чувала хубави, интересни заглавия, добави Цветкова. Тя допълни, че в кампанията се включват от Сдружение "Книгини" с около 1000 заглавия.

Михайлова добави, че членовете на Клуба на дейците на културата във Враца също са участвали с дарения на книжни издания. От фейсбук групата "Нашето време" също се присъединяват, каза още тя. Кампанията е повече от успешна и надхвърли очакванията ми, за това планирам да реализираме библиотеки в здравни заведения в други населени места от област Враца като Бяла Слатина и Козлодуй, допълни Михайлова. По думите й който желае да дари книги може да го направи като се свърже с нея чрез фейсбук групата Библиотерапия.

БТА припомня, че кампанията започна на 31 октомври и се очаква до края на месец ноември двете болнични библиотеки да бъдат на разположение на пациентите във Враца и Мездра.