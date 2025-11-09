Комедията "Прецакани" на режисьора Иван Урумов гостува в Ямбол на 1 декември

Комедията "Прецакани" на режисьора Иван Урумов ще бъде представена пред театралната публика в Ямбол на 1 декември, съобщи Панайот Балахуров от промоутърската компания "Стар Продъкшънс".

Спектакълът по пиесата на Ерик Чапъл събира на сцената актьорите Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов и Милена Маркова. Сценографията и костюмите са дело на Мартина Варийска.

Постановката разиграва среща на четирима герои в пуст бар в кризисен за тях момент, когато като че ли са загубили посока, разминали са се с последната си любов. В очакване за ново преживяване, те отчаяно слагат маски, за да се втурнат в поредната илюзорна забава, която да им донесе поне временна забрава, пише в анонса за спектакъла.

Срещата на публиката с персонажите и обратите в техните преживявания ще бъде в зрителната зала на Община Ямбол. Утре на същата сцена гостува за втори път спектакълът "Отворена брачна двойка" с участието на Александра Сърчаджиева и Филип Буков.