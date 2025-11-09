Подробно търсене

Комедията "Прецакани" на режисьора Иван Урумов гостува в Ямбол на 1 декември

Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Комедията "Прецакани" на режисьора Иван Урумов гостува в Ямбол на 1 декември
Комедията "Прецакани" на режисьора Иван Урумов гостува в Ямбол на 1 декември
Комедията "Прецакани" с Асен Блатечки и Койна Русева ще гостува в Ямбол, снимка: "Стар продъкшънс"
Ямбол,  
09.11.2025 16:33
 (БТА)

Комедията "Прецакани" на режисьора Иван Урумов ще бъде представена пред театралната публика в Ямбол на 1 декември, съобщи Панайот Балахуров от промоутърската компания "Стар Продъкшънс".

Спектакълът по пиесата на Ерик Чапъл събира на сцената актьорите Асен Блатечки, Койна Русева, Стефан Иванов и Милена Маркова. Сценографията и костюмите са дело на Мартина Варийска.

Постановката разиграва среща на четирима герои в пуст бар в кризисен за тях момент, когато като че ли са загубили посока, разминали са се с последната си любов. В очакване за ново преживяване, те отчаяно слагат маски, за да се втурнат в поредната илюзорна забава, която да им донесе поне временна забрава, пише в анонса за спектакъла.

Срещата на публиката с персонажите и обратите в техните преживявания ще бъде в зрителната зала на Община Ямбол. Утре на същата сцена гостува за втори път спектакълът "Отворена брачна двойка" с участието на Александра Сърчаджиева и Филип Буков.

/АУ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:00 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация