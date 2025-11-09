Обновена е ритуалната зала в обредния дом в Смолян

Община Смолян обнови ритуалната зала в обредния дом, съобщи Виолета Филипова – експерт "Връзки с обществеността" в общинската администрация. Тя допълни, че залата е напълно преобразена и е готова да посреща бъдещите семейства и техните близки.

От началото на годината в обредния дом са сключили граждански брак 96 двойки. През 2024 г. към този период сватбите са били 83.

Емилия Лободова – главен специалист в обредния дом, обясни, че през лятото преобладават изнесените ритуали, предимно на Смолянските езера и кулата "Снежанка" в курорта Пампорово. Постепенно се възстановяват и пищните сватби – с много гости и ритуали. Според специалистите младите предпочитат да официализират връзката си.