Нов проект за дигитално картографиране разкрива истинската дължина на римската пътна мрежа, съобщи германският научен портал scinexx.de, позовавайки се на публикация в Scientific Data.

Според данните древните римски пътища са се простирали на над 299 170 километра, което е почти два пъти повече, отколкото се смяташе досега.

Itiner-e е отворен дигитален набор от данни на пътищата в рамките на Римска империя, насочен в периода около 150 г. сл. Хр., когато империята е в своя разцвет. Целта му е да картографира за първи път с висока резолюция пътната мрежа на империята, като се разгледат всички възможни сухоземни трасета, а не само основните артерии. Данните са с географско пространствено кодиране (GIS), съдържат сегменти на пътища, всяка част има URI (уникален идентификатор), може да се търси, визуализира и изтегля. Проектът Itiner-e е разработен от екип изследователи по антична история, археология и геоинформатика от няколко европейски научни институции. Основният координатор е Автономният университет на Барселона, Испания, а финансирането е от Европейския изследователски съвет (ERC).

Въпреки огромното си значение римската пътна мрежа досега е картографирана само частично. Докато много съвременни пътища все още следват старите римски маршрути, а много големи римски пътища, като известната Виа Апия, са добре проучени, цялостната оценка на многото разнообразни находки и източници е изключително трудна и отнема много време.

"Синтез и дигитализация, обхващащи цялата Римска империя, все още липсват“, обясняват Пау де Сото от Автономния университет в Барселона и неговите колеги. Предишни картографирания на римската пътна мрежа обаче са дали обща дължина от приблизително 100 000 до 180 000 километра. Като част от проекта Itiner-e Де Сото и колегите му анализират всички налични археологически, исторически и географски данни.

"Първата стъпка беше да се идентифицират римските пътища въз основа на публикувани по-рано карти, археологически проучвания, важни събития и на база регионалното картографиране“, обясняват учени от екипа, цитирани от scinexx.de. Различните данни са били сравнени и стандартизирани в унифициран формат. Като втори етап изследователите са използвали въздушни снимки и сателитни изображения, за да прецизират оформлението и дължината на съответния път въз основа на топографията и следите, които все още са видими днес. Накрая, като трета стъпка, всеки идентифициран и проверен пътен сегмент е бил индивидуално дигитализиран и съхранен в географска информационна система (ГИС).

Резултатът е интерактивна дигитална карта, която показва римската пътна мрежа с безпрецедентна резолюция и пълнота. "Itiner-e включва всеки сухоземен маршрут, за който има документирана, приблизителна или предполагаема географска информация в източниците“, пише Де Сото. Пътната карта обхваща приблизително четири милиона квадратни километра и се простира от Западна Европа през Средиземно море до Северна Африка и Близкия изток.

В много региони картата разкрива неизвестни досега кръстосани връзки и местни маршрути. Точното трасе на пътищата, например в планински райони или покрай реки, също може да бъде проследено. Интересно е, че чрез наслагване на сателитното изображение със съвременни пътища, може да се види къде настоящата пътна мрежа все още следва римските маршрути.

Новокартографираната римска пътна мрежа е с обща дължина от приблизително 300 000 километра – с повече от 110 000 километра по-дълга от известното досега. Приблизително една трета от тези римски пътища са "магистралите" на Римската империя. Общата им дължина е 103 478 километра. "Тези резултати е малко вероятно да се променят значително, тъй като това са най-добре документираните и най-задълбочено проучени римски пътища", обясняват Де Сото и неговият екип.

Ситуацията е различна при провинциалните пътища на Римската империя, които съставляват около 65 процента от картографираните маршрути. Изследванията на тези пътища често разкриват значителни пропуски в знанията ни относно точния им ход или хронологично развитие.

'Itiner-e прави тези пропуски в настоящите ни знания видими за първи път", обясняват изследователите. Това улеснява целенасоченото търсене на още данни в бъдеще. "Този ​​ресурс може значително да подобри разбирането ни за периода и да разкрие повече за това как мобилността е повлияла на взаимоотношенията, администрацията и дори разпространението на болестите в древния свят", пишат учените. Интерактивната карта на проекта Itiner-e е свободно достъпна онлайн, допълват още от scinexx.de.