Девора Аврамова спечели сребърен медал от Балканското първенство по крос кънтри

Георги Крумов
Девора Аврамова / снимка: Никола Узунов/ БТА (ПК)
Байле Феликс,  
09.11.2025 15:49
 (БТА)

Девора Аврамова спечели сребърен медал при жените от Балканското първенство по крос кънтри в Байле Феликс, Румъния.

В състезанието на 8000 метра пресечен терен една от най-добрите български състезателки в дългите бягания стигна до почетната стълбичка с време от 28:28.74 минути. Шампионка стана туркинята Сюмейе Ерол, която финишира за 28:20.08 минути. На трето място приключи друга бегачка от Турция - Деря Кунур, с време от 28:47.58 минути.

В отборното класиране при жените България остана на трето място след тимовете на Турция и Украйна заради доброто представяне и на останалите националки. Силвия Георгиева е седма, Билсерин Сюлейман е 14-а, а Маринела Цекова - 17-а.

При мъжете най-предно класиране регистрира Иван Андреев, който е 12-и, а останалите български участници място в топ 10 постигна единствено Аника Атанасова, която е девета при девойките до 20 години.

 

/ГК/

