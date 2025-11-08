През тази година Седмицата на православната книга във Варна привлече и нови издателства, каза митрополит Йоан

През тази година 23-ото издание на Седмицата на православната книга във Варна привлече и нови издателства от епархии, които досега не се бяха представяли, каза Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. В храма "Св. Прокопий Варненски“ той закри официално форума. Оценката му за настоящото 23-о издание на събитието бе, че то е било много по-пространно.

Владиката припомни, че заради пандемията Седмицата на православната книга бе прекъсната. През 2024 г. се получи интересен форум, но настоящият бе още по-интересен и прави впечатление, че има желание за по-голямо представяне на книги и литература, посочи митрополит Йоан.

Той уточни, че в Седмицата са се включили голяма част от епархиите на Българската православна църква, както и издателства на Духовните висши школи, на Богословските факултети към Софийския и Великотърновския университети, Пловдивската духовна академия и семинария, включително и на храмове.

Владиката посочи, че освен книги, в рамките на Седмицата е представен и новият проект на "Двери“ - сайтът "Словото стана плът“, посветен на тълкуването на Свещеното писание. Той акцентира и върху издадения от Западноевропейската епархия нов Служебник, предназначен за българите в чужбина. А тази вечер митрополит Йоан представи и изданията на Варненската и Великопреславска митрополия.

"На Седмицата на православната книга имаше широко представителство и се надявам, че удовлетворихме много хора, млади хора“, посочи владиката още и благодари на всички, които са помогнали за провеждането на форума.