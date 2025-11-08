Георги Костадинов: "Поддадохме се на провокаците"

Лидерът в отбора на Левски Георги Костадинов не пожела да коментира мелето през втората част при загубата от ЦСКА с 0:1, при което той беше едно от главните действащи лица.

"Днес просто се подадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред. Ще направим анализ, ще видим къде сбъркахме. Първото полувреме беше доста добро за нас, но това не беше достатъчно. Този мач трябва да ни е обеца на ухото", коментира Костадинов.