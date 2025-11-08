Подробно търсене

Георги Костадинов: "Поддадохме се на провокаците"

Мирослав Димитров
Георги Костадинов: "Поддадохме се на провокаците"
Георги Костадинов: "Поддадохме се на провокаците"
Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
08.11.2025 18:17
 (БТА)

Лидерът в отбора на Левски Георги Костадинов не пожела да коментира мелето през втората част при загубата от ЦСКА с 0:1, при което той беше едно от главните действащи лица.

"Днес просто се подадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред. Ще направим анализ, ще видим къде сбъркахме. Първото полувреме беше доста добро за нас, но това не беше достатъчно. Този мач трябва да ни е обеца на ухото", коментира Костадинов.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:30 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация