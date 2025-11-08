Подробно търсене
Най-малко шестима души загинаха и над 400 бяха ранени при преминаването на мощно торнадо през южния бразилски щат Парана

Николай Велев
Бразилски спасители по време на операция в засегнат от свлачища район, 16 февруари 2022 г. Илюстративна снимка: АП/Silvia Izquierdo
Рио де Жанейро,  
08.11.2025 18:42
 (БТА)

Най-малко шестима души загинаха и над 430 бяха ранени при преминаването на мощно торнадо през южния бразилски щат Парана, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Торнадото, чиято скорост на вятъра надхвърля 250 километра в час, разруши десетки жилища, а правителството обяви извънредно положение в засегнатия район.

Официални лица заявиха, че най-малко един човек е изчезнал броени часове след като снощи торнадото достигна сушата.

Сред шестте жертви на природната стихия има и 14-годишно момиче.

Правителството заяви, че 437 души, включително деца и бременна жена, са получили медицински грижи в болници или на място. Най-малко 10 от пострадалите са били оперирани, като 9 от тях са в тежко състояние.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изрази съпричастност към жертвите.

/ГГ/

