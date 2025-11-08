Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази надежда съпругата му, която изповядва хиндуизма, един ден да приеме християнството

site.btaВицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази надежда съпругата му, която изповядва хиндуизма, един ден да приеме християнството
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява съпругата му Уша, която е хиндуистка, някой ден да приеме християнството, предаде Асошиейтед прес.
Ванс прие католицизма на петата година от брака със съпругата си, която е от индийски произход, отбелязва агенцията.
Американският вицепрезидент направи изявлението си по време на събитие на организацията "Търнинг пойнт" в Университета на Мисисипи.
"Надявам ли се, че тя ще бъде привлечена от църквата, както аз? Да, честно казано, защото вярвам в християнското евангелие и се надявам, че един ден съпругата ми ще получи същото провидение като мен. Ако това не се случи, Бог ни е дал свободна воля и това няма да е проблем за мен", каза Ванс в отговор на въпрос от аудиторията за възпитанието на децата в междурелигиозно семейство.
Изказването на Ванс предизвика критики. Хинду-американската фондация посочи в позиция, че подобни коментари отразяват убеждението, че има "само един истински път към спасението и той е чрез Христос" - убеждение, което хиндуизмът не споделя. Организацията напомни и за исторически опити за християнизация на хиндуисти, както и за нарастваща антихиндуистка реторика онлайн, често идваща от християнски среди.
Канцеларията на вицепрезидента не отговори официално на критиките, но самият Ванс коментира темата в социалната мрежа "Екс". "Съпругата ми е най-невероятната благословия в живота ми. Тя ме насърчи да се върна към вярата си", написа той.
"Тя не е християнка и няма намерение да стане такава, но както много хора в междурелигиозен брак, се надявам, че един ден тя ще види нещата по същия начин като мен. Независимо от всичко, ще продължа да я обичам и подкрепям и да разговарям с нея за вярата, живота и всичко останало, защото тя е моята съпруга", добави Ванс.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина