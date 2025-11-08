Подробно търсене

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази надежда съпругата му, която изповядва хиндуизма, един ден да приеме християнството

Атанаси Петров
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
08.11.2025 16:13
 (БТА)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява съпругата му Уша, която е хиндуистка, някой ден да приеме християнството, предаде Асошиейтед прес.

Ванс прие католицизма на петата година от брака със съпругата си, която е от индийски произход, отбелязва агенцията.

Американският вицепрезидент направи изявлението си по време на събитие на организацията "Търнинг пойнт" в Университета на Мисисипи.

"Надявам ли се, че тя ще бъде привлечена от църквата, както аз? Да, честно казано, защото вярвам в християнското евангелие и се надявам, че един ден съпругата ми ще получи същото провидение като мен. Ако това не се случи, Бог ни е дал свободна воля и това няма да е проблем за мен", каза Ванс в отговор на въпрос от аудиторията за възпитанието на децата в междурелигиозно семейство.

Изказването на Ванс предизвика критики. Хинду-американската фондация посочи в позиция, че подобни коментари отразяват убеждението, че има "само един истински път към спасението и той е чрез Христос" - убеждение, което хиндуизмът не споделя. Организацията напомни и за исторически опити за християнизация на хиндуисти, както и за нарастваща антихиндуистка реторика онлайн, често идваща от християнски среди.

Канцеларията на вицепрезидента не отговори официално на критиките, но самият Ванс коментира темата в социалната мрежа "Екс". "Съпругата ми е най-невероятната благословия в живота ми. Тя ме насърчи да се върна към вярата си", написа той.

"Тя не е християнка и няма намерение да стане такава, но както много хора в междурелигиозен брак, се надявам, че един ден тя ще види нещата по същия начин като мен. Независимо от всичко, ще продължа да я обичам и подкрепям и да разговарям с нея за вярата, живота и всичко останало, защото тя е моята съпруга", добави Ванс.

22.04.2025 17:36

Американският вицепрезидент обсъди търговията между САЩ и Индия на посещение в Джайпур

Съединените щати искат да продават повече енергийна и военна продукция на Индия, за да изградят по-тесни връзки, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и похвали индийския министър-председател Нарендра Моди в контекста на напредъка в преговорите
24.03.2025 02:58

Съпругата на вицепрезидента на САЩ ще посети Гренландия тази седмица

Уша Ванс, съпругата на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, ще посети Гренландия в четвъртък, на фона на лансираната от президент на САЩ Доналд Тръмп идея за анексиране на стратегическата полуавтономна датска територия, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

