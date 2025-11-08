Църквата "Св. Архангел Михаил” в Стралджа посрещна храмовия си празник с обновен външен вид

Над 170-годишната църква "Св. Архангел Михаил” в град Стралджа (област Ямбол) посрещна храмовия си празник днес с обновен външен вид. В първия етап от ремонта беше направен нов покрив, дренажна система, нови фасади и пътеки около църквата.

Подготвяме проект и за вътрешното пространство, най-вече за олтара, също и за облагородяване на църковния двор, каза за БТА ставрофорен иконом Евгений Янакиев, предстоятел на храма.

Църквата тук е изключително красива и има безценни богатства, включително икони още от времето на строителството на храма през 19 век. Една от тях – на вратата към олтара, е рисувана върху кожа, разказа свещеникът.

В момента изготвяме проект, с който да се кандидатства за европейско финансиране, както беше и в първия етап от ремонта. Предвиждаме нов иконостас като основа, а ценните икони ще бъдат запазени. От реставрация имат нужда стенописите в олтара, които доста са пострадали от предишните течове, каза още отец Евгений.

Планират се и дейности в широкия църковен двор, включително възстановяване на някогашната магерница и обновяване на камбанарията. Всичко по проекта ще бъде съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство, тъй като черквата има статут на паметник на културата с местно значение, посочи свещеникът.

Освен за храм "Св. Архангел Михаил” в Стралджа, от Сливенската митрополия се подготвят проекти за ремонт и укрепване на още няколко църкви в общината – в селата Атолово и Маленово. Много е тежко състоянието на черквите в с. Люлин и с. Първенец – там се надяваме поне да успеем да ги покрием, допълни отец Евгений. До края на годината трябва да сме готови с проекти за над 30 църкви в епархията и се надяваме догодина да се започнат ремонтите, каза той.

За днешния църковен празник предстоятелят на стралджанската църква припомни, че почитаме светите архангели и ангели - всички небесни безплътни сили. Те са наши помощници в нашето спасение, каза свещеникът.

Този ден е особено важен и ние трябва да почитаме всички небесни чинове правилно. Да ги имаме като наши горещи молитвени застъпници пред Бога, допълни ставрофорен иконом Евгений Янакиев.

Църковният празник Събор на св. Архангел Михаил на днешната дата е честван в Стралджа и като празник на града с решение на Общинския съвет от 2001 година.