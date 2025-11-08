Пеп Гуардиола разкри списъка си с желания след треньорската кариера

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за плановете си след оттеглянето си от треньорската кариера.

"Искам да започна да готвя. Без ресторанти... Искам да науча френски, да, да. Искам да прекарвам повече време с децата си, защото нямам време да им се посветя в момента. Искам да прекарвам повече време със семейството си, сестрите и братята си, рядко ги виждам. И да пътувам. Има толкова много неща, които не съм правил, и определено ще ги направя! Хиляди, милиони места, които не съм посетил, но искам да посетя; изложби, концерти или просто да си седя вкъщи и да не правя нищо – наистина е страхотно. Може би ще започнем оттам, нали? Има толкова много неща за правене“, казва Гуардиола, цитиран от Sky Sports.

Мачът от 11-ия кръг от английската Висша лига между Манчестър Сити и Ливърпул ще бъде под номер 1000 в треньорската кариера на Гуардиола.