Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Сливенското село Гавраилово чества своя празник с водосвет и поклонение пред героите
На Архангеловден жителите и гостите на Гавраилово отдадоха почит пред подвига на българи от селото, загинали във войните. Снимка: Община Сливен
с. Гавраилово,  
08.11.2025 15:44
 (БТА)

В Деня на свети Архангел Михаил сливенското село Гавраилово отбеляза своя празник с тържествени прояви и богата програма. Това съобщиха от пресцентъра на община Сливен, които са организатори на празника, заедно с кметството на село Гавраилово и Народно читалище „Слънце-1928“.

Честванията започнаха още в петък, 7 ноември, със спортен празник в местното Основно училище „Найден Геров“, който събра ученици, учители и жители на селото.

Празничният ден днес (8 ноември) започна с тържествен водосвет за здраве и благополучие, отслужен в църквата „Св. Архангел Михаил“. След това централният площад пред кметството се изпълни с жители и гости, които отдадоха почит към паметта на загиналите във войните жители на Гавраилово.

Цветя пред паметника на загиналите поднесоха председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, кметът на селото Теньо Божеков, кметове на населени места от общината, представители на училищното настоятелство към местното училище и жители на Гавраилово.

От името на кмета на община Сливен Стефан Радев венци и цветя поднесе заместник-кметът Камен Костов, който връчи и поздравителен адрес по повод празника. Цветя бяха поднесени и от името на народния представител Татяна Султанова.

В своя поздрав Радев отдаде почит към героите от Гавраилово, паднали за свободата и независимостта на България. "Делото им е пример за патриотизъм, смелост и безкористна любов към Родината. Техните героизъм и жертвоготовност никога няма да бъдат забравени", каза той, цитиран от пресцентъра.

 

/БИ/

