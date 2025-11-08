Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията, съобщиха от формацията

Подробно търсене

Теодора Цанева
Николай Денков. Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
08.11.2025 15:34
Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията, съобщиха от формацията на своята фейсбук страница.

Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в Устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме Промяната" тази есен, се посочва в съобщението.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на формацията избра изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в Устава на партията. Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

 

Към 16:25 на 08.11.2025 Новините от днес

