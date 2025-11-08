Подробно търсене

Двама души бяха ранени и един се води изчезнал след мощна експлозия в жилищна сграда в германския град Волфенбютел

Николай Велев
Илюстративна снимка: Германски пожарникари по време на спасителна акция в Хамбург, 1 юни 2025 г. Снимка: Steven Hutchings/dpa via AP
Волфенбютел,  
08.11.2025 14:32
 (БТА)

Жилищна сграда в германския град Волфенбютел, провинция Долна Саксония, бе почти напълно разрушена при експлозия, като двама от обитателите ѝ бяха ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Сигналът за инцидента е подаден снощи от местни жители.

Според противопожарната служба взривът е проехтял на голямо разстояние и над сградата се е образувал гъст дим, който също се е виждал отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но пристигналите малко по-късно огнеборци са успели да ги потушат.

Полицията заяви, че 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама ранени са били откарани в болница. Един пожарникар е пострадал от вдишване на дим и също е бил хоспитализиран.  

Съседните жилищни сгради в момента са необитаеми, като за две от тях има опасност да се срутят.

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари. Спасителните екипи продължават внимателно да разчистват отломките с багер и кран.

