Отборът на Локомотив София стана държавен шампион по бокс при юношите

Локомотив София спечели титлата от Държавното лично-отборно първенство по бокс за юноши. Талантите на "железничарите" заеха първо място в крайното класиране след провеждането на втория кръг в Благоевград. Те изпревариха в подреждането ЦСКА, а на трето място се нареждат юношите на Лаута Арми от Пловдив.

Локомотив София излъчи девет медалисти в хода на втория кръг в Благоевград. Столичани спечелиха общо седем златни отличия, като добавиха по едно сребърно и бронзово. ЦСКА завърши на второ място с осем медала – две титли, двама финалисти и още четири бронза. Момчетата на Лаута достигнаха до пет отличия, от които три златни и две сребърни.

Първенството в Благоевград премина при много сериозен интерес. Над 200 боксьори от близо 60 клуба от цялата страна взеха участие в шампионата. Те бяха наблюдавани зорко от треньорите на националните отбори за юноши и младежи. Момчетата, които оставиха най-добри впечатления, ще попаднат в групата за Европейското първенство. Шампионатът в тази възрастова група ще се проведе от 8 до 18 декември в Кинбаум, Германия.