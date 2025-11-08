Подробно търсене

Отборът на Локомотив София стана държавен шампион по бокс при юношите

Георги Крумов
Отборът на Локомотив София стана държавен шампион по бокс при юношите
Отборът на Локомотив София стана държавен шампион по бокс при юношите
снимка: Минко Чернев/БТА (БТ)
Благоевград,  
08.11.2025 16:13
 (БТА)

Локомотив София спечели титлата от Държавното лично-отборно първенство по бокс за юноши. Талантите на "железничарите" заеха първо място в крайното класиране след провеждането на втория кръг в Благоевград. Те изпревариха в подреждането ЦСКА, а на трето място се нареждат юношите на Лаута Арми от Пловдив.

Локомотив София излъчи девет медалисти в хода на втория кръг в Благоевград. Столичани спечелиха общо седем златни отличия, като добавиха по едно сребърно и бронзово. ЦСКА завърши на второ място с осем медала – две титли, двама финалисти и още четири бронза. Момчетата на Лаута достигнаха до пет отличия, от които три златни и две сребърни.

Първенството в Благоевград премина при много сериозен интерес. Над 200 боксьори от близо 60 клуба от цялата страна взеха участие в шампионата. Те бяха наблюдавани зорко от треньорите на националните отбори за юноши и младежи. Момчетата, които оставиха най-добри впечатления, ще попаднат в групата за Европейското първенство. Шампионатът в тази възрастова група ще се проведе от 8 до 18 декември в Кинбаум, Германия.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:25 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация