Радослав Кирилов не попадна в групата на Левски за дербито с ЦСКА, Мазир Сула е в състава

От Левски обявиха разширения състав за дербито с ЦСКА по-късно днес, като от групата става ясно, че в нея не е националът Радослав Кирилов. Вероятно крилото е получил контузия в последните тренировки на "сините", тъй като той е от най-постоянните футболисти на Левски от началото на сезона. Треньорът на тима Хулио Веласкес призна на пресконференцията в петък, че в отбора има двама футболисти, които имат мускулно напрежение, но без да ги посочва. Отсъствието на Кирилов поставя под съмнение и участието му за България в световните квалификации срещу Турция и Грузия.

За сметка на това в състава е Мазир Сула, който бе сменен принудително заради контузия при гостуването на Арда, когато на излизане от терена не можеше да стъпва на крака си. Ето и пълната група на "сините":

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

Защитници: Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Кристиан Димитров, Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Оливер Камдем

Халфове: Асен Митков, Георги Костадинов, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Мазир Сула

Нападатели: Мустафа Сангтаре, Борислав Рупанов, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала