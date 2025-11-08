Видинският митрополит Пахомий отслужи света литургия за празника на църквата "Св. Архангел Михаил“ в село Спанчевци, община Вършец

Видинският митрополит Пахомий отслужи света литургия по повод храмовия празник на църквата "Св. Архангел Михаил“ в село Спанчевци, община Вършец в област Монтана. След службата бе раздаден курбан за здраве.

Празникът уважиха Знеполският епископ и ректор на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски“ Мелетий, областният управител на Монтана Калин Хайтов, кметът на Община Вършец Иван Лазаров, кметът на село Спанчевци Емил Димитров, духовни служители от Видинската епархия и миряни от селото и околностите.

"Радостни сме и сме благословени в този ден, посветен на небесните сили, да бъдем тук, в този прекрасен храм, където да можем всички ние с една уста и едно сърце да призовем Бога за неговата милост и благодат, да можем да се помолим, да се приобщим с тялото и кръвта на нашия Господ Иисус Христос“, каза митрополит Пахомий.

Той се обърна към миряните да призоват Бога да привърже верен ангел хранител, пазител на нашите души, така, както го призоваваме в тайнството на светото кръщение.

След службата Видинският митрополит Пахомий каза пред БТА: "Призовавам миряните да чуят ангелските гласове и да се призоват да бъдат в Божия храм, в Божия дом, където да намерят кротост и любов, смирение и благодат. Защото при Христос, при Бога, можем да намерим спасението и радостта на душата си. Много пъти се заблуждаваме, че по различни начини можем да утешим и подхраним онова, което на душата ѝ е необходимо, но се залъгваме. Само с Божията благодат можем наистина да се чувстваме радостни и удовлетворени от живота си не само тук на земята, но да се подготвим и за живот вечен.“

Православният храм "Св. Архангел Михаил" в село Спанчевци е един от най-старите в региона, построен е през XIX век. Днес храмът е обновен, реставриран и изографисан. Извършват се редовни богослужения съгласно църковния православен календар.