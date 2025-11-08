Във врачанското село Паволче отбелязаха 95-ата годишнина от създаването на местното читалище

В Народното читалище "Фар – 1930“, село Паволче, се проведе концерт по повод 95-ата годишнина от създаването на културната институция. За БТА кметът на селото Петрана Ангелкова каза, че в празничното събитие участие са взели местни самодейци, както и гост-изпълнители.

Женската певческа група "Балкански славей“, модерният балет "Мираж" и танцовата група "Балкански извор“ са състави, които постоянно действат към читалището, добави за БТА и председателят на настоятелството на читалището Таня Николова. Много се вълнуваме, защото 95 години работа никак не са малко. През това време сме съхранявали традициите, обичаите и културата на българина и мисля, че се справяме добре, каза още Николова. По думите ѝ голяма част от жителите на селото се включват в дейностите и подкрепят работата на читалището.

Събитието уважиха кметът на община Враца Калин Каменов, областният управител Николай Николов, народни представители, общински съветници, кметове на населени места от областта, представители на културни институции и граждани.

БТА припомня, че съвсем наскоро излезе вторият брой на вестника за село Паволче, подготвян от дванадесетокласничката Дара Драганинска, със съдействието на кметството и читалището. По време на празника изданието беше налично за жителите и гостите на селото.