Камелия Цветанова
Екипите и съоръженията на електропреносната мрежа са подготвени за работа през есенно-зимния сезон, съобщи ЕСО
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
10.11.2025 09:33
 (БТА)

Екипите и съоръженията на електропреносната мрежа са подготвени за работа през есенно-зимния сезон, съобщиха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 

От началото на 2025 г. дружеството е инвестирало над 270 млн. лв. в реконструкция, рехабилитация и присъединяване на нови обекти към електропреносната мрежа за гарантиране устойчивата работа на съоръженията на дружеството през есенно-зимния период. Извършена е пълна реконструкция и са въведени в експлоатация електропроводи 110 kV с обща дължина от над 210 километра, които са от съществено значение за обезпечаване електроснабдяването на Столична община и областта, на областните и общински центрове Варна, Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Шумен, Ямбол, Хасково. 

По данни на оператора реновираните въздушни линии значително увеличават преносните способности на мрежата и гарантират сигурната работа на системата, включително потенциала за присъединяване на нови беземисионни генериращи мощности.

Реализираните инвестиции през 2025 г. в откритите разпределителни уредби в подстанции 110/20 kV на ЕСО също бележат амбициозни резултати. Напълно реконструирани и въведени в експлоатация са откритите разпределителни уредби в подстанции 110/20 kV Вълчедръм в област Монтана, Емка в град Севлиево, Кресна в област Благоевград, Омуртаг в област Търговище, Христо Проданов в община Карлово, Латекс в град Бяла, област Русе, Криводол в област Враца, Мелта в Ловеч, Горна Оряховица-Изток и Харманли. 

В подстанциите са внедрени модерни съоръжения и автоматизирани системи за управление, които повишават сигурността и позволяват бързо реагиране при влошени метеорологични условия. Почистени са просеките на въздушните линии на площ над 15 000 дка.

Автомобилният парк също е приведен в пълна готовност за зимата.  Осигурена е високопроходима техника. Дружеството разполага с 10 машини със специално предназначение (УТВ),  4 специализирани самоходни машини, 13 радиоуправляеми верижни машини, 4 високопроходими автокрана, 46 автовишки с повишена проходимост, 15 многофункционален багера, 216 високопроходими автомобила, 5 броя дронове за проверка и наблюдение по въздух на мрежата. 

Мобилните екипи  са оборудвани с всички необходими комуникационни средства за обмен на информация, както и с инструменти, резервни материали и облекло за работа при специфични зимни условия, уверяват от ЕСО.

БТА припомня, че на 29 октомври заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов заяви по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, че дружествата от сектор "Енергетика" са готови за работата през предстоящия есенно-зимен период. 

