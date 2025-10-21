Готовността за предстоящия зимен сезон по отношение на електрозахранването беше обсъдена на среща в областната управа на Кюстендил

Представители на “Електрохолд”, общински кметове и регионални институции обсъдиха готовността за предстоящия зимен сезон по отношение на електрозахранването, съобщават от пресцентъра на областната управа в Кюстендил.

В началото на този месец заради аварии по електропреносната мрежа след валежите от мокър сняг села в община Кюстендил и Трекляно останаха без ток.

Целта на работната среща днес, свикана от областния управител Методи Чимев, е да се повиши готовността на институциите за осигуряване на непрекъснато електрозахранване при усложнени метеорологични условия. ”Трябва да реагираме бързо и оперативно при такива ситуации. Ясно е, че срещу природата не можем да се борим, но е недопустимо хората да стоят дни наред без ток, без проходими пътища и без връзка със света”, посочи Чимев.

Кметовете поставиха за обсъждане установени проблеми в участъци на електропреносната мрежа и поискаха отговори от “Електрохолд”. На дневен ред бе и темата за необходимостта от почистване и поддържане на сервитутните просеки около електропроводите. Кметовете настояха за извършване на регулярна техническа сеч, за да се предотвратят авариите и прекъсванията в електрозахранването. По думите им при последния снеговалеж голяма част от авариите са причинени от дървета извън сервитутите и затова е необходимо да се приоритизира санитарната сеч, както и да се премахват големите дървета, които представляват опасност за линейните съоръжения и са извън сервитута на мрежите.

От Областно пътно управление и Регионална дирекция по горите - Кюстендил обясниха, че възникват проблеми там, където има частни гори и трябва разрешение, за да се отрежат дърветата.