Община Казанлък обявява конкурс за идейни проекти за визията на изграждащото се кръгово кръстовище в западния край на града

Община Казанлък обявява конкурс за изработване на идейни проекти за визията на изграждащото се кръстовище в западния край на града. Това съобщава главният архитект Христо Инджов, цитиран от пресцентъра на администрацията. Крайният срок за изпращане на проектите е 23 декември.

Идейните проекти трябва да интерпретират духа на Казанлък като модерен европейски град, туристическа дестинация, място на иновации, творчество и развитие. Размерите и формата на изграждащото се кръгово кръстовище са публикувани на сайта на Община Казанлък, а всеки желаещ може да се запознае подробно с проекта на място при главния архитект. Идейните проекти са за зоната на вътрешната тревна площ, като предимство имат иновативни и олекотени материали като пластики, скулптури, цветни композиции и други.

Всеки автор може да предложи един проект за участие в конкурса, като той трябва да е създаден специално за целта и да е остойностен за изпълнение в реални мащаби. Заедно с проектната идея авторът трябва да приложи име, електронна поща и телефон за контакт, както и подписана декларация за авторство в свободен текст. Предложенията се изпращат по имейл или на място в сградата на Община Казанлък.

Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши на няколко етапа. Жури ще избере до шест от постъпилите проекти, които ще бъдат публикувани на сайта на администрацията, а гражданите ще избират между тях. Победители ще са първите три проекта, които получат най-много гласове. Община Казанлък ще покани авторите на избраните три проекта за сключване на договор за откупуване на авторските права срещу конкурсна премия в размер на 2000 евро за първо, 1500 евро за второ и 1000 евро за трето място.

Изграждането на кръстовището на западния край на Казанлък е сред най-мащабните проекти, които се изпълняват в града в момента. Началото му беше дадено през април със символична първа копка. “В изпълнението на този обект най- важно след качеството на изпълнение е и безопасността на преминаване на всички 80 000 жители на общината, защото този транспортен възел няма да се затваря изцяло по време на строителството. Ще бъдем безкомпромисни в контрола на обекта” , каза тогава кметът на общината Галина Стоянова. Проектът ще осигури пълната безопасност на движещите се колоездачи по велоалеята в посока язовир Копринка, както и ще облекчи трафика, който е породен от работещите в близост. Средствата са осигурени от държавния бюджет.