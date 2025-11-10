Не са добри условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Не са добри условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е дъждовно, мъгливо, а терените са мокри.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.