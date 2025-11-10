Регионалната библиотека в Сливен обяви конкурс за коледна картичка и празнично пожелание

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен стартира програмата „Коледа в библиотеката“ – 2025 с обявяване на конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание на тема „Коледна магия“ – 2025, съобщиха организаторите.



В конкурса, който се организира за седемнайсети път, могат да участват деца и младежи на възраст от 6 до 16 години. Участниците трябва да изработят коледна картичка върху картон с максимален размер до 15 х 21 см и да добавят на отделен лист своето оригинално коледно пожелание.

Към творбата е необходимо да бъдат посочени трите имена на участника, възраст, училище, клас, домашен адрес, телефон и електронна поща за контакт.

Готовите картички и пожелания се подават в Детския отдел на библиотеката или се изпращат по пощата/куриер на адрес: гр. Сливен, ул. „Никола Карев“ № 1, РБ „Сава Доброплодни“, до 10 декември 2025 г. включително.

Жури ще оцени изпратените творби. Всички получени картички ще бъдат представени на изложба във фоайето на библиотеката и във виртуална експозиция в YouTube канала на институцията.

Наградите за отличените участници в двата раздела – „Коледна картичка“ и „Коледно пожелание“, ще бъдат връчени на 18 декември 2025 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни.