"Хищникът: Опасна зона" оглави боксофис класацията на Северна Америка с 40 млн. долара приходи

"Хищникът: Опасна зона“ оглави класацията на всички филми в северноамериканските кина с дебют от 40 милиона щатски долара, което е по-добър от очаквания резултат, съобщава Асошиейтед прес.

След най-лошия бокс офис уикенд за 2025 г., "Хищникът: Опасна зона“ не срещна голяма конкуренция от новите заглавия. Без да се отчита инфлацията, дебютът от 40 милиона долара бележи нов рекорд за франчайза, като надминава старта от 38,3 милиона долара на "Пришълецът срещу Хищника“ от 2004 г.

"Хищникът: Опасна зона“, написан и режисиран от Дан Трахтенбърг, събра още 40 милиона долара в чужбина за 20th Century Studios на Walt Disney Co. Ключов фактор за "Хищникът: Опасна зона“ е, че с бюджет от 105 милиона долара той е и най-скъпият филм от поредицата.

Напоследък бе трудно да се намерят добри новини в кината, отбелязва Асошиейтед прес. В сряда AMC Theaters, най-голямата верига киносалони, обяви загуба от 298,2 милиона долара за тримесечието, отчасти поради не толкова блестящия летен сезон. Но есента беше още по-лоша. Миналият месец беше с най-ниските приходи за октомври от почти три десетилетия.

Останалите дебюти този уикенд не постигнаха добри резултати.

"Умри, моя любов“ (Die My Love) с участието на Дженифър Лорънс и Робърт Патинсън стартира с 2,8 милиона долара от 1983 киносалона. Филмът, режисиран от Лин Рамзи, представя Лорънс в ролята на млада майка, а Патинсън е нейният съпруг.

"Кристи“ (Christy) с участието на Сидни Суини в ролята на професионалната боксьорка Кристи Мартин дебютира с 1,3 милиона долара в 2011 киносалона. Филмът – първият, разпространен от продуцентската компания Black Bear Pictures, донесе на Суини награда от премиерата му на Международния филмов фестивал в Торонто.

"Нюрнберг“ на Sony Pictures Classics, драма за Нюрнбергските процеси след Втората световна война с участието на Рами Малек и Ръсел Кроу, се представи малко по-добре. Той дебютира с 4,1 милиона долара в 1802 киносалона.

Той беше леко изпреварен от Sarah’s Oil. Филмът, разпространяван от Amazon MGM, стартира с 4,5 милиона долара в 2410 киносалона. В него Ная Дезир-Джонсън играе младо чернокожа момиче от началото на ХХ век, което научава, че земята й в Оклахома е богата на петрол.

Вероятно най-обещаващият от потенциалните филми за награди, които излязоха в кината през уикенда, е "Сантиментална стойност“ (Sentimental Value) на Neon. Филмът, носител на награда в Кан, режисиран от норвежко-датския режисьор Йоаким Триер, е определен като основен претендент за "Оскар“ тази година. В актьорския състав на семейната драма са Ренате Рейнсве, Стелан Скарсгард, Инга Ибсдотер Лилеас и, в своя втори филм за уикенда, Ел Фанинг. Филмът излезе в четири киносалона с 200 000 долара, което му дава средна стойност от 50 000 долара на екран. Това е третият най-добър резултат за годината по този показател.