Бока Хуниорс надигра Ривър Плейт в аржентинското Суперкласико

site.btaБока Хуниорс надигра Ривър Плейт в аржентинското Суперкласико
Отборът на Бока Хуниорс спечели заслужена победа над Ривър Плейт с 2:0 в аржентинското Суперкласико в неделя, съобщи Ройтерс. Головете за успеха вкараха Езекиел Себайос и Мигел Меренсиел.
Загубата бе шеста в последните седем мача за Ривър, който е на шесто място в класирането на Група В на Клаусура с десет точки по-малко от лидера Росарио Сентрал.
Бока записа трета поредна победа и излезе начело в Група А с 26 точки, като си гарантира класиране за Копа Либертадорес през следващия сезон.
Бока Хуниорс ще бъде домакин на Тигре в последния кръг на състезанието следващата неделя, Ривър Плейт ще играе срещу Велес.
/ХБ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина