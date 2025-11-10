Подробно търсене

Бока Хуниорс надигра Ривър Плейт в аржентинското Суперкласико

Христо Бонински
Бока Хуниорс надигра Ривър Плейт в аржентинското Суперкласико
Бока Хуниорс надигра Ривър Плейт в аржентинското Суперкласико
Снимка: AP Photo/Gustavo Garello
Буенос Айрес,  
10.11.2025 09:36
 (БТА)

Отборът на Бока Хуниорс спечели заслужена победа над Ривър Плейт с 2:0 в аржентинското Суперкласико в неделя, съобщи Ройтерс. Головете за успеха вкараха Езекиел Себайос и Мигел Меренсиел.

Загубата бе шеста в последните седем мача за Ривър, който е на шесто място в класирането на Група В на Клаусура с десет точки по-малко от лидера Росарио Сентрал.

Бока записа трета поредна победа и излезе начело в Група А с 26 точки, като си гарантира класиране за Копа Либертадорес през следващия сезон.

Бока Хуниорс ще бъде домакин на Тигре в последния кръг на състезанието следващата неделя, Ривър Плейт ще играе срещу Велес. 

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:52 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация