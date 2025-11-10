Надявам се един ден да се върна, каза Лионел Меси след посещение на реконструирания "Камп Ноу"

Легендата на Барселона Лионел Меси, който в момента е футболист на американския Интер Маями, разкри, че е посетил инкогнито реконструирания стадион "Камп Ноу", като това се разбира от негово съобщение в Инстраграм, съобщава АФП. В него той изразява и желанието си да се върне един ден.

"Вчера вечерта се върнах на място, което ми липсва ужасно. Едно място, на което бях невероятно щастлив, където ме накарахте да се чувствам като най-щастливият човек у дома", написа аржентинецът, като към текста има и пет негови снимки, както и видео клип.

"Надявам се, че един ден ще мога да се върна и не само за да си взема сбогом като играч, което не съм успял да го направи", добави 39-годишният нападател, който помогна на Интер Маями за полуфиналите на Източната конференция с два гола при победата над Нашвил с 4:0.

Въпреки желанието си за остане в Барселона, Меси напусна отбора през август 2021 в края на договора си, тъй като клубът вече не можеше да му плаща заплатата от 60 милиона евро на сезон, като той игра в Пари Сен Жермен до 2023.

Съобщението на Меси идва само три дни след откритата тренировка на Барселона на "Камп Ноу", на която се събраха близо 23 хиляди привърженици.