Бургаският държавен университет ще бъде домакин на Петия есенен медицински форум

Петото издание на Есенния медицински форум, организиран от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (БДУ) в партньорство с Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“, Комплексния онкологичен център – Бургас и със съдействието на Община Бургас, ще се проведе на 22 ноември в морския град. Събитието ще събере изследователи и медицински професионалисти от различни области на здравеопазването, които ще обменят опит и ще представят последните открития в областта на медицината, съобщиха от висшето учебно заведение в морския град.

Домакин на форума ще бъде аулата на корпус „Медицински науки“ на университета. Той ще бъде разделен в две научни сесии, а резюметата на желаещите да участват могат да се изпращат до 19 ноември, допълват организаторите.

БТА припомня, че в края на август тази година първият випуск лекари от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ получи дипломите си. Общо 31 абсолвенти от специалност „Медицина" завършиха обучението си в морския град. В края на септември бе обявено и че приемът за специалност „Медицина" в БДУ се увеличава с 20 бройки. За трета поредна година БДУ отвори врати и за своите чуждестранни възпитаници, избрали да следват тази специалност. Младите хора, които постъпиха през 2025 г. в университета, идват от 21 държави от Азия и Африка, Северна Америка и Европа, както и от островни страни, уточниха от екипа на университета.