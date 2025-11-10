"Екобулпак" ще бъде санкционирана там, където има пропуснати курсове и нарушения в графика, каза заместник-кметът на Столична община Надежда Бобчева

"Екобулпак" ще бъде санкционирана там, където има пропуснати курсове и нарушения в графика, каза заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева в ефира на БТВ.

От Столичния инспекторат ще бъде направена проверка по места и ако има нарушения в графика, фирмата ще бъде санкционирана, каза Бобчева. Фирмата има валиден, действащ договор със Столична община, който тя е длъжна да изпълнява, допълни тя.

Бобчева каза още, че от "Московска" 33 са имали доста сериозен разговор с "Екобулпак" преди около две седмици, когато е трябвало да се вземе решение дали ще продължат да работят заедно. Подписахме удължаването на техния договор и хоп – още следващата седмица се случи това, което се случва. Няма разумен отговор защо те избраха да постъпят по този начин. Но истината е, че ние имаме проблеми с тях от последните две години, допълни зам.-кметът.

Тя отново обясни, че голяма част от отпадъка, който "Екобулпак" искат да депонират, всъщност е годен за рециклиране. За това има становища от лабораторията на завода за боклук, има подадени сигнали към Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) и това е дейност, която е недопустима, допълни Надежда Бобчева.

Тя обяви, че от общината са искали обяснения от фирмите защо на моменти годният за рециклиране отпадък, който се вози за депониране, е над 30%. Дори има командирован екип от Столичния инспекторат, който да помага на колегите в завода и да се занимава именно с този въпрос, каза заместник-кметът. Според Бобчева благодарение на завишения контрол в сферата на сметосъбирането се подобряват и резултатите от работата на Завода за третиране на отпадъци.

Тази година сме надхвърлили 100 хил. тона изнесено RDF гориво – алтернативното гориво, което се произвежда от неговата дейност, което се случва за първи път в историята на завода - по-високо от 2024 година и в пъти по-високо от постиженията от 2023 година, каза тя.

Ситуацията с боклука в "Люлин" и "Красно село" вече изцяло е под контрол, каза Бобчева и допълни, че предстои среща с кметовете на районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", по време на която ще се изговори каква е ситуацията и какви са възможностите да не се допусне криза със сметосъбирането.

"За разлика от предишния път вече сме в по-добра позиция, защото когато се случи ситуацията в "Люлин" и "Красно село", нашият капацитет беше 0. За около месец вече имаме сериозен капацитет. Общината работи върху план да бъде предотвратена криза с боклука в София след Нова година, вече има и доклад да разширим капацитета на столичния Завод за третиране на отпадъци, който трябва да се разгледа на предстоящата сесия на Столичния общински съвет (СОС) в четвъртък", допълни Надежда Бобчева.

По повод съмнения дали Общината може да се справи със снегопочистването в районите, в които няма договори и за тази дейност, Бобчева обясни, че София разполага със собствени снегорини, както има и готовност да наеме такива, включително и от "Софтекострой".