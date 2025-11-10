Подробно търсене

Фон дер Лайен предлага корекции в бюджета на ЕС след заплаха от блокиране от Европейския парламент

Бойчо Попов
Фон дер Лайен предлага корекции в бюджета на ЕС след заплаха от блокиране от Европейския парламент
Фон дер Лайен предлага корекции в бюджета на ЕС след заплаха от блокиране от Европейския парламент
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Снимка: AP/Virginia Mayo, архив
Брюксел/Страсбург,  
10.11.2025 09:17
 (БТА)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е внесла предложения за изменения в проекта на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, след като Европейският парламент предупреди, че може да блокира одобрението му. Това става ясно от писмо, с което се е запознала германската агенция ДПА.

В документа, адресиран до председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и до настоящото датско председателство на Съвета на ЕС, Фон дер Лайен излага няколко възможни корекции, насочени към улесняване на процеса по приемане на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028-2034 г.

Сред предложените промени са предоставяне на по-големи права на регионите при определянето на приоритетите за финансиране, както и допълнителни гаранции за селскостопанския сектор, включително възможност част от средствата да бъдат отделени специално за развитие на селските райони, наред с програмите по Общата селскостопанска политика. Освен това се предлага и укрепване на ролята на Европейския парламент при разпределянето на средствата и упражняването на контрол върху тяхното използване.

Предложената финансова рамка предвижда разходи от около два трилиона евро (2,3 трилиона долара) - с приблизително 700 милиарда евро повече от текущия седемгодишен бюджет.

Тези промени се случват, след като лидерите на основните политически групи в Европейския парламент - консерватори, социалдемократи, либерали и зелени - изпратиха съвместно писмо до Фон дер Лайен в края на октомври, с което критикуваха първоначалното предложение на Комисията, представено през юли. 

Според тях проектът не отчита достатъчно позицията на парламента, включително настояването за запазване на ролята на регионалната политика и правото на депутатите да се произнасят по разходните решения.

В писмото се предупреждава, че планираният модел - при който всяка държава членка ще изготвя собствени национални планове за разходи вместо общоевропейски фондове - може да доведе до непрозрачно разпределение на средствата и до „сериозни дисбаланси“ в рамките на Съюза.

Дългосрочният бюджет на ЕС, известен като многогодишна финансова рамка, определя приоритетите на блока и размера на средствата за ключови политики като сигурност, отбрана, миграция, климат и дигитална трансформация. Той трябва да бъде одобрен единодушно от всички държави членки и ратифициран от Европейския парламент. Ако депутатите не дадат съгласие с квалифицирано мнозинство, предложението автоматично се отхвърля.

За да избегне подобен сценарий, Фон дер Лайен е поканила на среща на високо равнище в понеделник редица високопоставени представители, сред които Роберта Мецола и Мете Фредериксен - министър-председател на Дания и настоящ председател на Съвета на ЕС.  

/БП/

Свързани новини

03.11.2025 17:34

Гърция обеща подкрепа за кандидатурата на Португалия за Съвета за сигурност на ООН

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис се срещна днес в Атина с гостуващия си колега от Португалия Пауло Ранжел и заяви, че Атина ще подкрепи кандидатурата на Лисабон за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, съобщи
24.10.2025 19:18

ИСС настоява новата многогодишна финансова рамка на ЕС да гарантира по-справедлив подход към държавите членки

Икономическият и социален съвет (ИСС) настоява новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. да гарантира по-справедлив подход към държавите членки, по-гъвкаво и ефективно управление на средствата и по-силен
21.10.2025 19:35

България приветства усилията на ЕК намаляване на административната тежест и опростяване на регулаторната рамка

България приветства усилията на Европейската комисия (ЕК) и председателството на Европейския съвет за въвеждане на законодателни мерки, насочени към намаляване на административната тежест и опростяване на регулаторната рамка. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта на ведомството след края на заседанието на Съвета „Общи въпроси“ в Люксембург.
21.10.2025 18:27

МТИ: Преработената многогодишна финансова рамка на ЕС поражда съмнения, заяви унгарският министър на регионалното развитие

Преработеният проект на Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейската комисия поражда съмнения, заяви унгарският министър на публичната администрация и регионалното развитие Тибор Наврачич след днешна дискусия в Будапеща между министрите от
14.10.2025 00:14

Следващата многогодишна финансова рамка на ЕС да удвои инвестициите в отбрана, чисти енергии и иновации препоръчват експерти на МВФ

Единният пазар на ЕС е могъщ икономически инструмент, но все още не е достигнал пълния си потенциал. За да се случи това, са необходими силна координация на политиките и инвестиции, насочени към задълбочаване на интеграцията му, които да бъдат

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:49 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация