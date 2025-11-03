Гърция обеща подкрепа за кандидатурата на Португалия за Съвета за сигурност на ООН

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис се срещна днес в Атина с гостуващия си колега от Португалия Пауло Ранжел и заяви, че Атина ще подкрепи кандидатурата на Лисабон за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, съобщи АНА-МПА.

В изявлението си след срещата външният министър на Гърция, която в момента е един от непостоянните членове, определи Португалия като „естествен приемник“ на Гърция в Съвета.

В съобщението се казва, че двамата министри са обсъдили двустранните отношения, общите ценности, които свързват двете страни, бъдещото сътрудничество, както и процесите в региона.

Герапетритис подчерта, че двете страни са свързани със „силни връзки на приятелство“, и изтъкна общия им ангажимент към мирното разрешаване на споровете и общите им позиции по въпросите на сигурността в широкия регион. Той отбеляза, че Атина и Лисабон придават особено значение на морската сигурност и свободното корабоплаване, както и на зачитането на международното морско право.

По думите на гръцкия външен министър двамата са установили и общо разбиране за въпросите, които са свързани с войните и кризите в региона, както и към събитията в Украйна, Близкия изток и Африка.

По отношение на ситуацията в ивицата Газа двете страни споделят обща позиция за предоставянето на хуманитарна помощ и за нуждата всички да работят за запазване на примирието.

Герапетритис отбеляза, че в период на засилваща се геополитическа нестабилност двете страни са на едно мнение по отношение на бъдещето на Европа и на автономността ѝ, която ще я превърне в силен геополитически съюз.

По въпроса миграцията Герапетритис каза, че Гърция и Португалия ще работят съвместно с трети страни за намаляване на миграционните потоци.

От своя страна португалският външен министър Пауло Ранжел започна изказването си на гръцки и изрази благодарност към гръцкия си колега, както и към премиера Кириакос Мицотакис, който го прие по време на посещението му в Атина.

Той допълни, че с Герапетритис са обсъдили Украйна, Близкия изток и проблемите в Африка.

За миграцията Ранжел отбеляза, че и двете страни са входни точки на миграционните потоци към Европа. Португалският министър заяви, че съществува нужда от регулаторна рамка, защото е необходима работна ръка в двете страни, но същевременно „ние сме против експлоатацията на хора и нелегалната миграция, а не против миграцията (изобщо)“.

На срещата си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис Ранжел е обсъдил с него въпроси от двустранен и европейски интерес с акцент върху новата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028 – 2034 г.