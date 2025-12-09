Световната търговия ще нарасне със 7 процента и ще надхвърли рекордните 35 трлн. долара тази година, според търговския орган на ООН

Подробно търсене

Илиян Цвейн
Контейнеровоз се приближава към пристанището на Сантос, най-голямото в Бразилия, 1 април 2025 г. Снимка: AP/Andre Penner, архив
Женева,  
09.12.2025 19:54
Световната търговия ще нарасне с около 7 процента през 2025 г., като се очаква да надмине за първи път границата от 35 трилиона долара, съобщи днес Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) на официалната си страница.

„Новите данни потвърждават, че търговията продължи да се разраства през втората половина на 2025 г., въпреки че геополитическите напрежения, по-високите разходи и неравномерното глобално търсене забавиха темпа ѝ“, се посочи в изявление на органът на ООН.

Очаква се тази година глобалната търговия да бъде с 2,2 трилиона долара повече, отколкото през 2024 г. Ръстът се дължи основно на засилването на търговските връзки между страните от Източна Азия, Африка и Глобалния юг.

Според оценките на УНКТАД производството, особено на електроника, остава основният двигател на растежа на търговията.

През предишното, трето тримесечие на 2025 г. световната търговия е нараснала с 2,5 процента на тримесечна база. Търговията със стоки се е увеличила с 1,8 процента, а на услуги – с 4 процента. Очаква се те да продължат темпа си на разширяване и през четвъртото тримесечие – като наддадат съответно с 0,6 и 2,2 процента.

След две поредни тримесечия, в които търговията се повишаваше отчасти поради поскъпването на стоките, сега се предвижда цените да отслабнат. В резултат на това увеличението на световната търговия в края на 2025 г. ще се дължи на по-големите търгувани обеми, а не на повишението на цените. Това сочи към стабилно търсене, дори и при забавяне на инфлацията, посочва УНКТАД.

