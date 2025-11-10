Ливърпул игра много слабо срещу Манчестър Сити и е в криза, заяви анализаторът на Sky Sports Рой Кийн след загубата на мърсисайдци с 0:3 срещу отбора на Хосеп Гуардиола в мач от 11-ия кръг на английското първенство по футбол. Това бе пето поражение на "червените" от началото на сезона и те са осми в класирането с осем точки зад лидера Арсенал.

Ерлинг Холанд, Нико Гонсалес и Жереми Доку бяха точни за домакините на "Етихад", а Ерлинг Холанд пропусна дузпа в началото на мача.

"Ливърпул е в криза, това е положението. Окей е да загубиш като гост на Манчестър Сити, но да паднеш седем пъти в последните си десет мача означава само едно - криза. Ливърпул изглеждаше като много слаб отбор днес (в неделя - б.пр.)", заяви Кийн, цитиран от Sky Sports.

"Мениджърът (Арне Слот) каза, че е доволен от второто полувреме, но тогава мачът вече беше приключил. Лесно е да играеш добре, когато ти и съперникът ти доигравате. За останалото Слот бе прав - Сити бе по-силният отбор, технически бяха по-добре на терена и смачкаха физически Ливърпул. Те пак имаха своите си моменти и това е нормално предвид класата на футболистите им, но това не бе достатъчно. Липсваше им темпо и енергия, а резервите не направиха нищо", каза още бившият капитан на Манчестър Юнайтед.

Неговият бивш съотборник Гари Невил също бе критичен към шампионите в подкаста си.

"Ливърпул игра много, много слабо. Гледахме един от най-лошите им мачове от много време. Изглеждаха така, сякаш не знаят какво да правят на терена. Притеснително е. Трябва да се погледнат в огледалото, защото са далеч от високия си стандарт. Тази група от футболисти знае как се печели, но в момента са далеч от това", каза той в The Gary Neville Podcast.