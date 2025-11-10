Антикорупционната прокуратура в Румъния - по следите на няколко мрежи за влияние; Калин Джорджеску щял да бъде изведен от страната

Антикорупционната прокуратура в Румъния е по следите на няколко мрежи за влияние, които "решавали" различни проблеми, а една от тях се готвела да "отърве" бившия кандидат за президент Калин Джорджеску от забраната да напуска Румъния, съобщават местните медии.

Миналата седмица в рамките на дело за корупция бяха претърсени над 20 адреса в Букурещ и в още 7 окръга в Румъния. Според прокуратурата в разследваната мрежа за влияние са участвали член на партия от управляващата коалиция и резервисти от Румънската разузнавателна служба (SRI) и Румънската служба за външно разузнаване (SIE), предаде агенция Аджерпрес. Сайтът за разследваща журналистика ДжиФорМедия твърди, че ключова фигура сред разследваните е генералът от резерва от SIE Николае Яна.

МРЕЖАТА НА ГЕНЕРАЛ ЯНА ИЗВЕЖДА ДЖОРДЖЕСКУ ОТ РУМЪНИЯ?

Телевизия Диджи 24 съобщава, позовавайки се на съдебни източници, че мрежата, координирана от генерала от резерва Николае Яна, имала план, който би позволил на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску да напусне Румъния въпреки наложената му мярка съдебен контрол.

Джорджеску, който се класира на първо място на отменения първи тур на президентските избори миналата година, е обвинен по няколко дела, включително за съучастие в опит за промяна на конституционния ред, а съгласно мярката съдебен контрол не може да напуска страната.

Според източниците на телевизия Диджи 24 от пролетта на тази година Калин Джорджеску се водел фиктивно на работа в австрийска компания, за да може да се аргументира пред съда, че работи във Виена и трябва да напусне страната. Джорджеску „работел“ във фирмата на Дануц Ханц Константин, който живее във Виена. Въпросният бизнесмен и негов съдружник от Румъния – Силвиу Първу-Улару, са част от мрежата, предполагаемо координирана от генерала, и са замесени в делото за корупция, в рамките на което бяха извършени обиските миналата седмица. Друга ключова фигура в това дело е един от най-големите производители в птицевъдния сектор в Румъния – ветеринарният лекар и бизнесмен Фанел Богош.

Диджи 24 цитира няколко подслушани разговора, в които се разкриват плановете на мрежата за търговия с влияние, които касаят бившия кандидат за президент на Румъния.

„Кости нае Джорджеску в Австрия в компанията, защото не му позволяваха да напусне страната, а сега той ги уведомява, защото нали знаеш, че по закон не могат да ти откажат правото да работиш, разбираш ли? (...) А Кости му е написал документ, в който казва, че го очакват на работа в Австрия“, гласи подслушан разговор, в който Силвиу Улару описва как Дануц Ханц Константин опитва да отърве Калин Джорджеску от забраната да напуска страната, информира Диджи 24, като цитира подслушания разговор.

От същия разговор, подслушан от прокуратурата, става ясно, че Дануц Ханц Константин е искал да влезе в съдружие с Джорджеску във финансово-консултантска компания.

Диджи 24 пише, че името на Дануц Ханц Константин се появява на официалния сайт на румънското МВнР като получил финансиране от 30 000 леи за проекта "Румънска диаспора" през 2015 г. През 2016 г. Константин беше представен на събитие във Виена като бизнесмен, "известен с финансовото си участие в съхранението на румънската култура във Виена, традициите и обичаите в румънските общности в Австрия", посочва телевизията.

Според обществено достъпни данни Дануц Ханц Константин и Силвиу Улару са партньори в няколко фирми, включително в Република Молдова.

КАЛИН ДЖОРДЖЕСКУ: НЕ ГИ ПОЗНАВАМ

В публикация във Фейсбук бившият кандидат за президент Калин Джорджеску, чиято победа на първия тур на изборите на 24 ноември 2024 г. бе отменена заради подозрения в руска намеса (която Москва отрича), посочи, че не е имал никакъв контакт, сътрудничество или друг вид професионален или личен контакт със споменатите лица.

"Не ги познавам и не съм участвал в нито една от описаните ситуации. Всяко изявление, което предполага такова участие, е неоснователно. Няма да направя сцена от една лъжа, но също така няма да приема разпространяването на информация, която подкопава основните ценности, в които вярвам и които подкрепям: демокрация, свобода и човешко достойнство", написа Калин Джорджеску във Фейсбук.

ПИЛЕТА СЪС САЛМОНЕЛА И РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА

Разследването на антикорупционната прокуратура сочи, че към същата мрежа за влияние се обърнал птицевъдът Фанел Богош от окръг Васлуй, който искал да отстрани от длъжност началника на местната дирекция за санитарно-ветеринарна безопасност Михай Поня. Според съдебни източници Богош има няколко птицеферми във Васлуй, в които били открити огнища на салмонела, поради което бизнесменът искал да отстрани началника на контролния орган, за да продължи безпрепятствено дейността си. Поня разпоредил умъртвяването на 230 000 птици във фермите на Богош и отхвърлил искане за обезщетение, подадено от птицевъда.

В подслушан разговор базираният във Виена бизнесмен Дануц Ханц Константин казва на птицевъда: „Генералът няма власт там…в тази зона. Защото всеки си има зона. Разбираш ли? Ние сме много“.

За да реши проблемите на птицевъда, групата на генерала Николае Яна оказвала натиск на началника на санитарно-ветеринарната дирекция във Васлуй Михай Поня да подаде оставка и го заплашила, че ще му изфабрикува дело в DNA, "за да си научи урока", става ясно от подслушан разговор, цитиран от Диджи 24. За тези "услуги" фирмата на птицевъда е сключила два консултантски договора с фирма, в която са съдружници бизнесмените Дануц Ханц Константин (фиктивният работодател на Дорджеску) и Силвиу Улару.

Прокурорите от DNA са разследвали детайлно начина, по който работи групата. Членовете ѝ имали контакти в Националната данъчна администрация и получавали от там информация за компании с различни проблеми. След това се свързвали с представители на компаниите и срещу заплащане предлагали достъп до свои контакти с влияние, които следвало да решат проблемите. Исканите суми можело да достигнат до 500 000 евро, твърдят съдебните източници, цитирани от Диджи 24.

ПТИЦЕВЪДЪТ ОТ ВАСЛУЙ Е СТИГНАЛ ДОРИ ДО ПРЕМИЕРА БОЛОЖАН

Румънските медии разкриха, че разследваният птицевъд от Васлуй Фанел Богош е успял да стигне дори до премиера Илие Боложан в опитите си да отстрани от длъжност началника на местната санитарно-ветеринарна дирекция.

Богош опитал да реши проблемите си първо на местно ниво и така достигнал до лидера на НЛП във Васлуй Михай Барбу.

В подслушан разговор, цитиран от Диджи 24, Михай Бърбу споделя на свой близък как Фанел Богош от Васлуй, който има оборот от 90 милиона евро, му се обадил, за да говорят за важен проблем.

Телевизията отбелязва, че местната дирекция за санитарно-ветеринарна безопасност открила редица нередности във фермите на Фанел Богош, включително птици със салмонела, които той настоявал да продължи да продава. Наред с това бизнесменът искал да получи обезщетение от държавата на стойност 13 млн. леи (близо 2,6 млн. евро), но получил отказ.

Срещата с премиера Илие Боложан се състояла на 23 септември, но и тя не довела до търсения от птицевъда резултат, разкриват съдебни източници на Диджи 24. От подслушан от прокуратурата разговор става ясно, че птицевъдът бил дал "милион и половина евро", за да си осигури безрезултатната среща.

Лидерът на НЛП във Васлуй Михай Барбу в момента е разследван за "използване на влиянието си за получаване на пари, стоки или неправомерни облаги за себе си или други лица".

Според съдебните източници птицевъдът Богош обещал на местния политик 80 пилешки бутчета, 20 кори яйца, 3-4 кг зряло сирене, 10 кг овче сирене и мляко.

За да разреши проблемите на птицевъда, генерал Николае Яна се свързал дори с евродепутата от Национално-либералната партия Рареш Богдан, разкриват източници от прокуратурата. Имало е среща между двамата, евродепутатът се е свързал и с началника на санитарно-ветеринарната дирекция във Васлуй по случая на Фанел Богош, но след разговора, според съдебните източници, Рареш Богдан дал да се разбере, че контролният орган е действал правилно в случая с фермите на Богош.

Мрежата около генерала от резерва Николае Яна твърдяла, че има влияние в съдебната система и може да изфабрикува наказателни дела, както и да осигури неблагоприятни публикации в онлайн медии по различните случаи, с които се заеме.

Прокурорите са подслушали генерала да се хвали, че може да предизвика отстраняването на шефовете на прокуратури, включително на шефа на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) Мариус Войняг.

ОЩЕ МРЕЖИ ЗА ВЛИЯНИЕ

В рамките на разследването на случая с птицевъда Фанел Богош антикорупционните прокурори са установили, че той е търсел решение на проблемите си чрез още две мрежи за влияние. Богош се свързал с Лаура Юсеин, която в миналото бе свързана със Социално-либералната хуманистка партия, която го уверила, че има връзки в Министерството на земеделието и с ръководството на Националната санитарно-ветеринарна служба. Птицевъдът платил аванс от 200 000 евро на фирмата "Премия иншурънс консълтинг", а цялата сума по договора за отстраняването на началника на санитарно-ветеринарната дирекция във Васлуй възлизала на 300 000 евро.

Лаура Юсеин посетила инспектора и го заплашила, че ще подаде жалби, които ще стигнат до Европейската прокуратура. Сега Юсеин е разследвана за изнудване и търговия с влияние.

В другата мрежа, до която прибегнал птицевъдът, участва бившият прокурор от DNA Василе Доана, информират румънските медии. Той и известният преподавател по психология професор Михай Аницей твърдели, че имат връзки в президентския дворец Котрочени и в правителството, по-специално сред членовете на Социалдемократическата партия.

Според подслушани разговори, цитирани от Диджи 24, Михай Аницей уверява птицевъда, че ще му уреди срещи в Котрочени и в партийни централи и "никой няма да го притеснява" повече.

Птицевъдът пък щял да помогне на психолога да отвори фабрика за лекарства.

Михай Аницей представил Фанел Богош на бившия прокурор от DNA Василе Доана, когото описал като "невероятно евтин" и "известен на всички прокурори в Румъния", според съдебните източници.

Професор Аницей се срещнал с директора на санитарно-ветеринарната дирекция във Васлуй, за да го заплаши да не проверява фермите на Богош, като е споменал, че представлява "Службата за разузнаване на правосъдието" и че провежда разследвания, които могат да бъдат застрашени.

Сега Михай Аницей е разследван за търговия с влияние, подкуп и изнудване, а бившият прокурор Василе Доана е разследван за съучастие в търговия с влияние.

Медиите припомнят, че докато беше председател на Колегията на психолозите в Румъния Михай Аницей бе разследван за корупция. През 2017 г. антикорупционната дирекция го изпрати на съд за корупция и фалшификация. Според обвинителния акт професорът сключил два договора със себе си и един със съпругата си в рамките на проект, финансиран с европейски средства и осъществяван от Националната агенция за наемане на работна ръка в партньорство с Колегията на психолозите в Румъния. Нанесени щети бяха изчислени на над 300 000 леи (близо 59 000 евро).

Съгласно фалшифицираните от професора данни и доклади той "работел" по над 20 часа на ден в рамките на проекта, включително в събота и неделя. В един от дните Аницей дори е положил повече часове труд, отколкото има в едно денонощие, се посочваше в обвинителния акт. През 2020 г. съд постанови, че давността по обвиненията е изтекла и той избегна затвор, информира Радио Свободна Европа.

Румънските медии съобщиха, че птицевъдът Фанел Богош е изпратен в предварителния арест за 30 дни с решение на съда от 6 ноември, а по същото дело е наложена мярка съдебен контрол на още три лица, сред които лидерът на НЛП във Васлуй Михай Барбу.

По случая е обвинен и журналистът Каталин Антохе, който пише за сайта cetateanul.net. Той е обвинен, че е получил около 12 000 леи (около 2300 евро) от Фанел Богош, за да пише неблагоприятни материали за началника на санитарно-ветеринарната дирекция във Васлуй Михай Поня.