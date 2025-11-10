Виктория Томова се изкачи с едно място в женската ранглиста, Елена Рибакина влезе в Топ 5

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се придвижи с едно място напред в световната ранглиста на УТА и вече е на 134-а позиция с 557 точки. При останалите българки леко отстъпление записа само Изабелла Шиникова, която е загубила 8 точки от актива си. При двойките Юлия Стаматова загуби повече от 200 позиция в подреждането, след като загуби 15 точки в сравнение с миналата седмица.

В челната десетка няма сериозна размествания, като единствено Елена Рибакина от Казахстан влезе в световния Топ 5, след като спечели финалния турнир на УТА, който се проведе в Рияд. Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус, която загуби финала в Рияд пред полякинята Ига Швьонтек и американката Коко Гоф.



Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:



Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях: сингъл: 1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 10870 точки 2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 8395 точки 3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6763 точки 4. (4) Аманда Анисимова (САЩ) 6287 точки 5. (6) Елена Рибакина (Казахстан) 5850 точки 6. (5) Джесика Пегула (САЩ) 5830 точки 7. (7) Мадисън Кийс (САЩ) 4335 точки 8. (8) Джазмин Паолини (Италия) 4325 точки 9. (9) Мира Андреева (Русия) 4319 точки 10. (10) Екатерина Александрова (Русия) 3375 точки българките: 134. (135) Виктория Томова 557 точки 291. (293) Лиа Каратанчева 228 точки 336. (328) Изабелла Шиникова 188 точки 368. (372) Денислава Глушкова 165 точки 437. (439) Елизара Янева 127 точки 440. (445) Гергана Топалова 126 точки 518. (518) Росица Денчева 97 точки 543. (541) Лидия Енчева 88 точки 724. (704) Ива Иванова 51 точки 902. (912) Юлия Стаматова 27 точки 1244.(1239) Беатрис Спасова 10 точки 1275.(1268) Мелис Расим 9 точки 1304.(1296) Диа Евтимова 8 точки 1325.(1318) Виктория Велева 6 точки 1413.(1405) Дария Великова 5 точки 1469.(1464) Валерия Гърневска 3 точки двойки: 1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 8780 точки 2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 8485 точки 3. (3) Сара Ерани (Италия) 7195 точки 3. (3) Джазмин Паолини (Италия) 7195 точки 5. (7) Елизе Мертенс (Белгия) 6730 точки 6. (10) Вероника Кудерметова (Русия) 6635 точки 7. (6) Елена Остапенко (Латвия) 6405 точки 8. (5) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) 6330 точки 9. (8) Су-Вей Сие (Тайван) 6018 точки 10. (9) Габриела Дабровски (Канада) 5666 точки българките: 172. (176) Лиа Каратанчева 463 точки 186. (188) Виктория Томова 437 точки 361. (351) Изабелла Шиникова 209 точки 579. (578) Росица Денчева 113 точки 754. (752) Гергана Топалова 69 точки 814. (795) Ива Иванова 60 точки 819. (821) Елизара Янева 59 точки 917. (912) Диа Евтимова 46 точки 928. (925) Денислава Глушкова 45 точки 943. (938) Уляна Храбавец 43 точки 1056.(1051) Беатрис Спасова 34 точки 1059.(1053) Алекса Каратанчева 34 точки 1091.(1084) Лидия Енчева 32 точки 1184.(1186) Дария Великова 25 точки 1206.(989) Юлия Стаматова 24 точки 1342.(1343) Ралица Александрова 17 точки 1342.(1337) Валерия Гърневска 17 точки 1346.(1346) Йоана Константинова 17 точки 1459.(1461) Йоана Монева 14 точки 1475.(1477) Мелис Расим 13 точки 1527.(1527) Ванеса Влахова 11 точки 1631.(1627) Анджелина Костова 8 точки 1668.(1662) Александра Матева 6 точки 1683.(1674) Галена Кръстенова 5 точки