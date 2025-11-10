Подробно търсене

Виктория Томова се изкачи с едно място в женската ранглиста, Елена Рибакина влезе в Топ 5

Христо Бонински
Виктория Томова се изкачи с едно място в женската ранглиста, Елена Рибакина влезе в Топ 5
Виктория Томова се изкачи с едно място в женската ранглиста, Елена Рибакина влезе в Топ 5
Снимка: AP Photo/Kin Cheung
София,  
10.11.2025 09:17
 (БТА)

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се придвижи с едно място напред в световната ранглиста на УТА и вече е на 134-а позиция с 557 точки. При останалите българки леко отстъпление записа само Изабелла Шиникова, която е загубила 8 точки от актива си. При двойките Юлия Стаматова загуби повече от 200 позиция в подреждането, след като загуби 15 точки в сравнение с миналата седмица.

В челната десетка няма сериозна размествания, като единствено Елена Рибакина от Казахстан влезе в световния Топ 5, след като спечели финалния турнир на УТА, който се проведе в Рияд. Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус, която загуби финала в Рияд пред полякинята Ига Швьонтек и американката Коко Гоф.


Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:
   

Челните десетки на световните ранглисти на УТА и българките в тях:
   
   сингъл:
   1.   (1) Арина Сабаленка (Беларус)     10870 точки
   2.   (2) Ига Швьонтек (Полша)           8395 точки       
   3.   (3) Коко Гоф (САЩ)                 6763 точки
   4.   (4) Аманда Анисимова (САЩ)         6287 точки
   5.   (6) Елена Рибакина (Казахстан)     5850 точки 
   6.   (5) Джесика Пегула (САЩ)           5830 точки
   7.   (7) Мадисън Кийс (САЩ)             4335 точки
   8.   (8) Джазмин Паолини (Италия)       4325 точки 
   9.   (9) Мира Андреева (Русия)          4319 точки
  10.  (10) Екатерина Александрова (Русия) 3375 точки
 
 българките:
 134. (135) Виктория Томова                 557 точки
 291. (293) Лиа Каратанчева                 228 точки
 336. (328) Изабелла Шиникова               188 точки
 368. (372) Денислава Глушкова              165 точки
 437. (439) Елизара Янева                   127 точки
 440. (445) Гергана Топалова                126 точки
 518. (518) Росица Денчева                   97 точки
 543. (541) Лидия Енчева                     88 точки
 724. (704) Ива Иванова                      51 точки
 902. (912) Юлия Стаматова                   27 точки
1244.(1239) Беатрис Спасова                  10 точки
1275.(1268) Мелис Расим                       9 точки
1304.(1296) Диа Евтимова                      8 точки
1325.(1318) Виктория Велева                   6 точки
1413.(1405) Дария Великова                    5 точки
1469.(1464) Валерия Гърневска                 3 точки

   двойки:
   1.   (1) Катержина Синиакова (Чехия)    8780 точки
   2.   (2) Тейлър Таунзенд (САЩ)          8485 точки
   3.   (3) Сара Ерани (Италия)            7195 точки 
   3.   (3) Джазмин Паолини (Италия)       7195 точки
   5.   (7) Елизе Мертенс (Белгия)         6730 точки
   6.  (10) Вероника Кудерметова (Русия)   6635 точки
   7.   (6) Елена Остапенко (Латвия)       6405 точки
   8.   (5) Ерин Раутлиф (Нова Зеландия)   6330 точки
   9.   (8) Су-Вей Сие (Тайван)            6018 точки
  10.   (9) Габриела Дабровски (Канада)    5666 точки   

 
 българките:
 172. (176) Лиа Каратанчева                 463 точки
 186. (188) Виктория Томова                 437 точки
 361. (351) Изабелла Шиникова               209 точки
 579. (578) Росица Денчева                  113 точки
 754. (752) Гергана Топалова                 69 точки
 814. (795) Ива Иванова                      60 точки 
 819. (821) Елизара Янева                    59 точки 
 917. (912) Диа Евтимова                     46 точки
 928. (925) Денислава Глушкова               45 точки
 943. (938) Уляна Храбавец                   43 точки 
1056.(1051) Беатрис Спасова                  34 точки
1059.(1053) Алекса Каратанчева               34 точки
1091.(1084) Лидия Енчева                     32 точки
1184.(1186) Дария Великова                   25 точки
1206.(989)  Юлия Стаматова                   24 точки
1342.(1343) Ралица Александрова              17 точки
1342.(1337) Валерия Гърневска                17 точки
1346.(1346) Йоана Константинова              17 точки
1459.(1461) Йоана Монева                     14 точки
1475.(1477) Мелис Расим                      13 точки
1527.(1527) Ванеса Влахова                   11 точки
1631.(1627) Анджелина Костова                 8 точки  
1668.(1662) Александра Матева                 6 точки
1683.(1674) Галена Кръстенова                 5 точки

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация