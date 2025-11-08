Българското училище в Кайро отбеляза Деня на народните будители

Българското неделно училище “Св.св. Кирил и Методий” в Кайро отбеляза Деня на народните будители. Тържеството, планирано да се проведе преди седмица, беше отложено заради промени в движението в египетската столица във връзка с откриването на Големия египетски музей.

Облечени с фланелки с логото на училището, учениците представиха програма, в която представиха делото на първите български будители и рецитираха стихотворението на Иван Вазов “Отечество любезно, как хубаво си ти!” За най-малките имаше викторина.

Всички получиха грамоти за проявени "знание и уважение към делото на българските народни будителите", които ги насърчиха с думите “твоят ум, желание за знание и любов към родината те правят достоен наследник на делото на Паисий, Софроний, Левски и Ботев.”

Директорката на училището Мария Васева поздрави присъстващите с празника и благодари на родителите за подкрепата, като изтъкна значението на изграждането и запазването на българската идентичност. Посланикът ни в Кайро Деян Катрачев нарече възобновяването на училището акт на будителство и най-важното събитие в живота на българската общност през последните години.

Занятията на българското неделно училище в Кайро бяха възобновени след седемгодишно прекъсване с откриването на настоящата учебна година. Заедно с Мария Васева, български език, литература, история и география преподава Анелия Аврамова. В родителския съвет са Цветелина Кръстева, която е председател, Елица Тодорова и Ромина Бабева.