В църквата "Св. св. Архангели Михаил и Гавраил" в Хасково беше раздаден курбан за Архангеловден

Храмовият празник на църквата "Св.св. Архангели Михаил и Гавраил" в Хасково беше отбелязан с тържествена литургия на днешния ден, когато се почита св. Архангел Михаил – военачалник на небесно войнство от ангели, архангели и други небесни сили.

На входа на храма беше извършен ритуала помазване, раздаден беше и курбан, осигурен от църковното настоятелство.

Църквата е един от 13-те православни храма в Хасковска област, посветени на св. Архангел Михаил. Според летописа храмът в областния град е изграден през 1861 година. В църковната обител и до днес се пазят много икони с ктиторски надписи на гръцки език, на които е посочена и година на създаване. Сред тях са "Събор Архангелски" – патронната икона от 1866 г., "Св. Йоан Кръстител" от 1872 г., "Въведение Богородично", "Рождество Христово".

По данни на пресцентъра на Община Хасково на Архангеловден именниците в общината са 1778, като в града празнуват 1417 от тях.