Деца от община Луковит могат да се включат в безплатен онлайн курс по шахмат, организиран в рамките на националното турне „Асеневци”

Деца от община Луковит имат възможност да се включат в безплатен онлайн курс по шахмат, организиран в рамките на националното шахматно турне „Асеневци”, съобщават от администрацията на официалната си страница в една от социалните мрежи. Инициативата се осъществява със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Луковит.

Курсът ще продължи четири месеца и ще се осъществява онлайн два пъти седмично с професионален треньор. Децата ще бъдат разпределени според нивото си. Всички тренировки ще бъдат записвани и ще могат да се гледат и след това. Обучението е безплатно за всички деца от общината, независимо от тяхната възраст или предишен опит.

Регистрацията е отворена до 11 ноември, вторник, включително.

Националното шахматно турне „Асеневци“ се организира за четвърта поредна година, като в началото започва с 14 общини, през втората година успява да обхване 19 населени места, а през 2024 г. са осъществени събития в 62 общини. През септември Луковит бе част от четвъртото издание на надпреварата.