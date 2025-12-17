Подробно търсене

Нови понижения на лихвите в САЩ крият риск от ускоряване на инфлацията и подкопаване на доверието в УФР, твърди Рафаел Бостик

Бойчо Попов
Нови понижения на лихвите в САЩ крият риск от ускоряване на инфлацията и подкопаване на доверието в УФР, твърди Рафаел Бостик
Нови понижения на лихвите в САЩ крият риск от ускоряване на инфлацията и подкопаване на доверието в УФР, твърди Рафаел Бостик
Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик, Снимка: AP/архив
Атланта,  
17.12.2025 08:05
 (БТА)

По-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ биха могли да тласнат паричната политика към стимулираща позиция, която крие риск от ново ускоряване на инфлацията и подкопаване на доверието във Федералния резерв, заяви президентът на Банката за федералния резерв в Атланта Рафаел Бостик, цитиран от Ройтерс.

В есе, публикувано от клона на УФР, Бостик посочва, че преминаването на паричната политика „към или в умерена територия“ вследствие на допълнителни понижения на основната лихва би могло да влоши и без това високата инфлация и да разхлаби инфлационните очаквания на бизнеса и потребителите. „Това не е риск, който бих избрал да поема в момента“, подчертава той. 

Бостик признава, че пазарът на труда в САЩ показва признаци на отслабване, но според него не се очертава рязък спад. Той отбелязва, че част от наблюдаваните процеси може да са резултат от структурни промени в икономиката, включително навлизането на нови технологии, измененията в имиграцията и корекциите на заплатите след натрупването на работна ръка по време на пандемията от КОВИД-19. По думите му анализите на икономистите от екипа на клона на УФР на Атланта сочат, че пазарът на труда „вероятно не се намира в отрицателна точка на прелом“, а данните остават неясни и до голяма степен се движат без промяна.

За сметка на това инфлацията, според Бостик, остава значително над целта на УФР от 2 на сто и е малко вероятно да се понижи в близко бъдеще. Той прогнозира, че ценовият натиск ще се задържи и инфлацията вероятно ще надхвърли 2,5 на сто в края на следващата година, като не вижда съществени признаци за отслабването ѝ преди средата или края на 2026 г.

По думите на Бостик подобно развитие може да постави под въпрос доверието в централната банка и да затрудни постигането на инфлационната цел. „Доверието е крайъгълен камък на ефективната парична политика“, посочва той, като допълва, че не е ясно колко дълго обществото би толерирало инфлация над целевото равнище.

Миналата седмица УФР понижи основната лихва с четвърт процентен пункт, но даде сигнал, че вероятно ще направи пауза преди нови намаления. В разговор с репортери Бостик заяви, че според него това понижение не е било оправдано и че не предвижда допълнителни намаления на лихвите през 2026 г., като се има предвид очакваното възстановяване на икономическия растеж до около 2,5 на сто и запазването на висок ценови натиск.

БТА припомня, че преди около месец Бостик обяви, че ще се пенсионира в края на мандата си, който приключва на 28 февруари 2026 г. 

/БП/

Свързани новини

12.11.2025 19:36

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик обяви, че се пенсионира догодина

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик заяви днес, че ще се пенсионира в края на мандата си, който приключва на 28 февруари 2026 г., предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Той е първият чернокож, ръководещ една от 12-те
15.05.2023 18:21

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта не очаква намаления на лихвите тази година

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик е заявил, че не очаква нови намаления на лихвените проценти през настоящата година, тъй като инфлацията вероятно ще бъде по-устойчива, отколкото пазарите предвиждат, предаде
19.04.2023 09:13

Цените на петрола поеха надолу заради опасенията от предстоящи вдигания на лихвите

Фючърсите на петрола поевтиняха в днешната азиатската търговия, тъй като инвеститорите се опасяват, че евентуални нови повишения на основните лихви от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, биха могли да забавят растежа и
02.03.2023 13:26

Доходността по двугодишните американски облигации скочи до максимум от 2006 година

Доходността по двугодишните американски съкровищни бонове достигна ниво, наблюдавано за последно през 2006 г. Доходността по облигациите се покачиха днес, тъй като инвеститорите се опасяват от по-нататъшно повишаване на лихвените проценти от страна
25.08.2022 14:16

Ръководителят на Банката за федерален резерв в Атланта още се чуди какво да бъде увеличението на лихвите през септември

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик все още няма твърдо мнение дали американската централна банка трябва да увеличи основната си лихва с 50 или със 75 базисни пункта на заседанието си по паричната политика през

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:07 на 17.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация