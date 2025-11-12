Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик обяви, че се пенсионира догодина

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик заяви днес, че ще се пенсионира в края на мандата си, който приключва на 28 февруари 2026 г., предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Той е първият чернокож, ръководещ една от 12-те регионални банки от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, както и първият президент на регионална банка, заявил открито хомосексуалната си ориентация.

Неочакваното му оттегляне идва на фона на натиск върху УФР от президента Доналд Тръмп, който нееднократно е призовавал за по-рязко намаляване на лихвите.

Тръмп не участва в избира на президенти на регионалните банки на УФР. Назначенията трябва да бъдат одобрени от Управителния съвет на централната банка.

Обикновено всички 12 председатели на регионалните банки на УФР се кандидатират за преизбиране за нов петгодишен мандат - процес, който преминава без много шум.

59-годишният Бостик, който го делят повече от пет години от задължителната възраст за пенсиониране на УФР, понякога се изказваше открито по въпроси, свързани с икономическата справедливост, особено в разгара на националните протести през 2020 г.

Макар че този подход не изглеждаше да влияе на неговите възгледи за паричната политика, които понякога се приемаха за строги в борбата с инфлацията, Бостик предизвика критики сред консерваторите, които смятаха, че УФР се отдалечава от дадения му мандат.

Бостик, който има докторска степен по икономика от Харвардския университет, е работил в Министерството на жилищното строителство и градското развитие, преди да се присъедини към УФР.

Той не обяви никакви по-нататъшни планове след оттеглянето си.

„За мен беше голяма чест и привилегия да ръководя Федералния резерв в Атланта през последните осем години и половина“, заяви той в изявление относно плановете си да не се кандидатира за нов петгодишен мандат.

От своя страна президентът на УФР Джером Пауъл обяви, че е било „привилегия да работя заедно с Бостик“.

Очаква се Борда на директорите на Банката за федерален резерв в Атланта да избере заместник на Бостик. Мандатът на всички президенти на регионални банки на УФР изтича през 2026 година.