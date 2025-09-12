Луковит ще бъде част от четвъртото национално шахматно турне „Асеневци“. Това ще стане на 17 септември в двора на Начално училище „Инж. Вълков“ в града, съобщават от общинската администрация.

От там припомнят, че през 2024 г. в програмата на турнето участваха 62 общини от цялата страна. От 2025 г. Община Луковит става част от тази мащабна кампания, насочена към развитие на мисловните и личностни умения на децата чрез шахмат.

Турнето е насочено към учениците от начален курс и се реализира с участието на лицензирани треньори и с подкрепата на местната власт. Целта е да се предостави безплатен достъп до шахматно обучение, което изгражда важни качества като концентрация, логическо мислене и самодисциплина.

В Луковит събитието се осъществява под патронажа на кмета Иван Грънчаров, със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)) при Община Луковит и с организационната подкрепа на ръководството и педагогическата колегия на Начално училище „Инж. Вълков“.

БТА припомня, че миналата година Националното шахматно турнето гостува в Угърчин и Априлци.