Актуализация на бюджета за 2025 г. ще приемат общинските съветници в град Искър

Актуализация на бюджета на общината за 2025 г. ще приемат на последното си редовно заседание за годината общинските съветници в град Искър. Вносител на предложението за актуализацията е на кмета Иван Йолов. Това се посочва на сайта на институцията.

След това ще се гласува дали да се приеме план–сметка за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината за 2026 година. Ще бъдат определени таксата за битови отпадъци и базисни наемни цени през 2026 г.

На заседанието ще се реши каква да бъде месечната финансова помощ на граждани, подложени на хемодиализа за следващата година.

Общинските съветници ще гласуват дали да удължат срока за извършване на ликвидация на общинско публично предприятие – търговско дружество "Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър" ЕООД и за изменение възнаграждението на ликвидатора, считано от 1 януари 2026 г.

Ще бъде приета актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за настоящата година и годишна програма за развитие на читалищната дейност за следващата.

Предстои приемане на годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Общината и на план за работа на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2026 г.

Предварителният ред на сесията включва общо 16 точки. Сред останалите са: одобряване на Подробен устройствен план; даване на съгласие за предоставяне под наем на общински имоти с начин на трайно ползване и отчет за дейността на общинската аптека "Пелофарма" ЕООД за третото тримесечие на 2025 г.

Заседанието е насрочено за 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Искър.