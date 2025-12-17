Ню Йорк Никс победи Сан Антонио Спърс във финала за Купата на НБА

Отборът на Ню Йорк Никс се наложи над Сан Антонио Спърс със 124:113 във финала и спечели Купата на Националната баскетболна асоциация в Лас Вегас.

Воден от новобранеца Дайлън Харпър, тимът на Сан Антонио водеше дълго време в началото на мача и през първата му част, но не успя да отвори разлика между двата тима повече от 11 точки.

Ню Йорк нанесе своя удар в началото на четвъртата част, когато започна с 11:1, а завърши с явно предимство - 35:19. В тези минути особено активен бе Мичел Робинсън, който спечели пет борби в атака от общо своите 15 във финала.

ОГ Ануноби бе лидер на Никс с 28 точки, като вкара 10 стрелби от 17 опита, а Джейлън Брънсън помогна с 25 точки и 8 асистенции. Именно Брънсън бе обявен за най-полезен играч в мача, като бе с решителен принос за първия трофей та Ню Йорк Никс от 1973 насам, когато е последната титла на отбора в НБА. Това бе и шеста поредна победа на Никс и десета в последните 11 срещи.

"Намерихме начин да победим, това е. Това трябва да бъде нашето мото до края на сезона, ще намерим начин", коментира Джейлън Брънсън след успеха.

Карл-Антъни Таунс от победителите завърши с 16 точки и 11 борби, въпреки че повече от 12 минути не бе на терена заради проблем с левия прасец. Джордан Кларксън отбеляза 15 точки.

"Всеки път, когато имате възможност да бъдете победител и да развеете знамето в края, го приемате много сериозно. И всеки от момчетата подходи много сериозно към срещата", каза треньорът на Ню Йорк Майк Браун.

Виктор Уембаняма от Сан Антонио вкара 18 точки, след като се появи като резерва. Дайлън Харпър бе най-резултатен за тексасците с 21 точки, Де'Арон Фокс завърши с 16 пункта и 9 асистенции, Стефон Касъл записа 15 точки и 12 асистенции, а Люк Корнет - 14 точки за "шпорите".

"Когато играхме с правилния ритъм, с добро пласиране и темпо, изглеждахме наистина добре. Може би ни липсваше нещо като отбор Мисля, че Виктор се върна добре в игра. Разочарован съм, че загубихме мача. Но чувствам, че след 25 мача показахме, че сме добър отбор, но имаме и къде да се подобряваме", коментира треньорът на Сан Антонио Мич Джонсън.