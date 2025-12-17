Пътуващата изложба „Фантастични умове“ за 2025 г. ще бъде открита днес на летище „Васил Левски“ в София

Пътуващата изложба „Фантастични умове“ за 2025 г. започва своето пътешествие из страната. Днес в 12:00 ч. тя ще бъде открита на летище „Васил Левски“ в София на Терминал 2. Очаква се над 700 000 души да преминат в най-натоварените дни за столичното летище и да разгледат успехите на българските олимпийски отбори по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрономия и изкуствен интелект, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН).

Изложбата „Фантастични умове“ е специално издание на проекта „Моите будители“ на „Фантастико груп“, реализирано съвместно със Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) и ще бъде на летището в София до средата на януари.

Тазгодишното издание поставя във фокуса и ръководителите на националните отбори на България за 2025 г., които са били олимпийци като ученици.

За 2025 г. българските олимпийци, водени от техните ръководители, спечелиха от най-престижните международни олимпиади 39 медала (8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови). Заедно с останалите европейски, балкански, младежки и момичешки олимпиади, общо завоюваните медали от националните отбори са 97 (15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови).

В изложбата са представени олимпийските отбори от 2025 г., техните ръководители, както и “Зала на славата” с най-добрите постижения на българските ученици през годините в различните научни дисциплини.

Пътуващата изложба „Фантастични умове“ ще премине през градовете Ардино, Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Казанлък, Кърджали, Лом, Несебър, Плевен, Пловдив, Рожен, Русе, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.

„Фантастични умове“ за 2025 г. се реализира съвместно от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и от „Фантастико груп“. Автор на фотографиите е Костадин Кръстев-Коко.

Проектът се осъществява в партньорство със Столичната община и Министерството на образованието и науката, с медийната подкрепа на Българската телеграфна агенция и bTV Media Group.

През ноември т.г. на Моста на влюбените край НДК в София беше представена експозицията „Фантастични умове“.

Както писа БТА, Сдружението на олимпийските отбори по природни науки организира на 15 декември годишната си олимпийска среща в Националния археологически музей на Българската академия на науките (БАН).

На срещата бяха представени най-добрите български ученици по природни науки за годината, техните ръководители и учители. Обобщени бяха и резултатите от участието на националните отбори в международни, европейски и балкански олимпиади, както и отличени олимпийци с изключителни постижения. Българските олимпийски отбори по природни науки завоюваха през 2025 г. общо 97 медала - 15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови медала, каза на срещата Вълкан Горанов, изпълнителен директор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.