Турция работи за осигуряване на безопасно преминаване на около 200 цивилни, блокирани в тунели в Газа

Турция работи за осигуряване на безопасното преминаване на около 200 цивилни, блокирани в тунели в Газа, след като посредничи за връщането на посмъртните останки на израелски войник, убит в анклава преди повече от десетилетие, каза снощи за Ройтерс висш турски представител.

Радикалната палестинска групировка "Хамас" заяви по-рано, че бойци, укрити в контролирания от израелските сили район на Рафах в Газа, няма да се предадат на Израел и призова посредниците да намерят решение на кризата, която заплашва едномесечното прекратяване на огъня.

Израелският институт по съдебна медицина потвърди, че предадените вчера тленни оставки са на лейтенант Хадар Голдин, убит в Газа по време на войната между Израел и "Хамас" през 2014 г.

Турция, каза високопоставеният турски представител, "успешно съдейства за връщането на останките на Хадар Голдин в Израел след 11 години" след "интензивни усилия (отразяващи) ясния ангажимент на "Хамас" към прекратяването на огъня".

"В същото време работим за осигуряване на безопасното преминаване на около 200 цивилни от Газа, които в момента са блокирани в тунелите", каза турският представител пред Ройтерс.

Турция е една от страните, подписали споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" миналия месец, подкрепено от президента на САЩ Доналд Тръмп. Анкара има тесни връзки с палестинската групировка и остро критикува военната кампания на Израел в Газа.